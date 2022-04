A Padova un Centro Congressi nuovo di zecca

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha inaugurato, oggi a Padova, il nuovo Centro Congressi realizzato al quartiere fieristico.

“Si tratta di una nuova agorà – ha detto Zaia – dalla forte attrattività economica e turistica, dove la nostra Regione primeggia. Auspico che si intensifichi il dialogo tra gli enti fieristici in Veneto, perché bisogna ricordare che l’avversario da superare non è in casa nostra, ma fuori dal Veneto. Abbiamo grandi potenzialità, la sfida delle fiere è importante. Ci vuole razionalizzazione, ci vogliono economie di scala. Vinciamo se facciamo sistema”.

Il Governatore è intervenuto dal palco di Padova Congress, struttura capace di ospitare più di 3.200 persone. Con i suoi 12mila metri quadrati complessivi è uno dei più grandi centri congressi in Italia. Concepito come un contenitore polifunzionale e flessibile, la struttura modulabile – lunga 130 metri, alta 23 e larga 45 – è in grado di scomporsi in decine di combinazioni e adempiere a un’ampia varietà di funzioni a seconda delle richieste. Due le sale principali, Mantegna e Giotto. Per il 2022 sono già in programma 30 eventi per un’attesa di 20mila partecipanti.

“Questa inaugurazione di Padova è solo una delle opere che cambieranno la città”, ha concluso il governatore veneto: “Ora aspettiamo la conclusione dei lavori della nuova pediatria e del policlinico universitario, per i quali la Regione è impegnata pancia a terra. Ringrazio tutte le imprese e tutti i lavoratori, che in silenzio magari sotto la pioggia o al freddo, danno il massimo per far crescere ogni giorno Padova e il Veneto. L’esempio di questo Centro congressi è evidente”.