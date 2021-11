A Padova la decisione in giornata: vietati i cortei no-Greenpass?

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Da alcune indiscrezioni uscite in mattinata pare che a Padova, oggi il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica potrebbe decidere, in accordo con la Prefettura, alcune “strette” contro le manifestazioni dei no-Greenpass: sul tavolo ci sarebbe l’idea di vietare cortei e consentire solo manifestazioni statiche. Lo scorso weekend infatti nella città del Santo si sono verificate alcune aggressioni verbali nei confronti di giornalisti.