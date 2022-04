A NOVENTA VICENTINA UNA DELEGAZIONE DI STUDENTI SPAGNOLI, PORTOGHESI E FINLANDESI

Questa mattina nella sala consiliare del Comune di Noventa Vicentina si è svolta la cerimonia di benvenuto degli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, provenienti da Spagna, Portogallo e Finlandia. Servizio di Elisa Santucci.

Ad accoglierli, oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, una rappresentanza degli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo “A. Fogazzaro” con la dirigente scolastica, prof.ssa Renata De Grandi, alcuni insegnati e la rappresentante dei genitori nel Consiglio d’istituto Gerardina Orlandella. Presenti in sala Paradiso anche gli Alpini del Coro “U. Masotto” accompagnato dal maestro Barbara Candeo. La visita degli studenti fa parte di un progetto di scambio culturale denominato “Erasmus” con il quale, oltre alle scuole, partecipano tutte le comunità coinvolte. Gli studenti stranieri, ospiti da noi per una settimana, visiteranno Noventa e alcune città della nostra Provincia, vivranno la vita noventana incontrando alcune nostre realtà sociali e associative. Lo stesso faranno i nostri ragazzi quando saranno ospiti nei prossimi mesi in Spagna, Portogallo e Finlandia. Per far comprendere loro l’importanza del nostro tessuto socio-economico la dirigente scolastica ha voluto che in Comune oggi fossero presenti due rappresentanti del mondo associativo e delle categorie: Coldiretti e Confartigianato (rispettivamente rappresentati da Cristina Zen, Giampaolo Cuman e Riccardo Barbato). Inoltre, per testimoniare l’importanza dei rapporti con il mondo socio-sanitario e il legame tra generazioni, sempre questa mattina per il benvenuto c’erano alcuni componenti del cda dell’Ipab Cà Arnaldi con la presidente dott.ssa Anna Maria Porto e l’educatrice dott.ssa Paola Benetti. Dopo i saluti, lo scambio di omaggi e l’intermezzo musicale, tutti gli studenti si sono recati nella sede dell’istituto “Fogazzaro” in via Marconi per le attività pomeridiane. La settimana di visita sarà molto intensa, con lezioni in classe, visite guidate, incontri, un saggio musicale previsto per venerdì sera (alla presenza del nuovo Provveditore agli Studi di Vicenza) ma anche momenti di svago e cene in compagnia (compresa una vivace ospitata in sede degli Alpini). I nostri ragazzi del Fogazzaro saranno sicuramente ottime guide ed ambasciatori della nostra comunità. Benvenuto agli ospiti, buona permanenza a Noventa!