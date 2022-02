A Noventa parte il Buono Spesa: più di 70 commercianti hanno aderito

OLTRE 70 COMMERCIANTI HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA DEL COMUNE…E ORA PARTE L’OPERAZIONE “BUONO SPESA NOVENTA” PER TUTTI I NOVENTANI. A DARNE COMUNICAZIONE IL SINDACO MATTIA VERONESE

Sei un residente di Noventa Vicentina che ama acquistare i prodotti presso i negozi del proprio paese?

Se fai degli acquisti nei negozi aderenti, entro fine aprile, potrai ottenere dal tuo commerciante di fiducia degli sconti.

Infatti il “buono spesa Noventa” è proprio una modalità di scontistica sulla merce acquistata che ogni attività commerciale applicherà in piena autonomia verso la clientela noventana.

La scontistica applicata tramite il “buono spesa Noventa”, verrà rendicontata da ogni negoziante aderente e interamente sostenuta dal Comune.

200mila euro di incentivi per aiutare il commercio noventano, a beneficio di negozianti e clienti.

Si ringraziano Confcommercio e Confartigianato per la collaborazione.

(nella foto, gruppo di commercianti aderenti all’iniziativa)