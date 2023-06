A Noventa il Teatro Viaggiante

IL TEATRO VIAGGIANTE A NOVENTA VICENTINA – 23 E 24 GIUGNO 2023

Il 13 giugno 2023 ha preso il via “Il Teatro Viaggiante”, rassegna itinerante nell’ambito del progetto Goldoni 400 promossa da Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Arteven Circuito Teatrale Regionale, Comune di Venezia, Regione del Veneto e sostenuta da Intesa San Paolo.

Un cartellone teatrale diffuso che toccherà 14 paesi del Veneto per un totale di 28 spettacoli, in omaggio ai 400 anni dall’apertura del Teatro Goldoni di Venezia.

Noventa Vicentina ospiterà “Il Teatro Viaggiante” per 2 spettacoli teatrali:

Venerdì 23 giugno – Piazza IV Novembre, ore 21.15

TOP – Teatri Off Padova e Amistad Teatro – NÓVE RAIXE

Prenota il tuo posto: https://shorturl.at/hmrXZ

Sabato 24 giugno – Piazza IV Novembre – Ore 21:15

Cikale Operose con Echidna – 𝑍𝐴𝑈𝐵𝐸𝑅𝐾𝑅𝐴𝐹𝑇. 𝐿’𝑜𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒𝑎 𝑍𝑎𝑛𝑧𝑜𝑡𝑡𝑜

Prenota il tuo posto: https://shorturl.at/tUVW3

Ingresso gratuito previa prenotazione.