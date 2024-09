A Marostica torna la partita a scacchi più bella del mondo

La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi,

venerdì 6 settembre si alza il sipario sulla nuova edizione

Storia, tecnologia ed emozione per una leggenda d’amore senza tempo

Attese 14.000 persone

MAROSTICA, 4 settembre 2024 – Conto alla rovescia per l’edizione n. 70 della moderna Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi. Dal 6 all’8 settembre, sono quattro le repliche in programma, per permettere a migliaia di spettatori da ogni parte d’Italia e del mondo di assaporare uno degli spettacoli storici più celebri della nostra tradizione. E sono pochissimi i biglietti ancora disponibili per le rappresentazioni di domenica 8 settembre delle ore 17.00 (l’unica replica pomeridiana) e delle 21.00, mentre gli appuntamenti di venerdì 6 e sabato 7 settembre sono già esauriti in ogni ordine di posto.

“Storia,tecnologia ed emozione. La Partita a Scacchi 2024 è pronta ad incantare il mondo, dopo un lungo lavoro di perfezionamento, ma soprattutto grazie alla disponibilità di un esercito di volontari, che sono l’anima dello spettacolo – commenta il presidente di Associazione Pro Marostica Simone Bucco – La cura di ogni dettaglio e uno sguardo al futuro ci hanno guidati nella rivisitazione di un’opera magnifica, dove non mancheranno delle sorprese, dalle proiezioni sul Castello Inferiore al passaggio degli aerei storici, ricordando Gabriele D’Annunzio. Storia e leggenda si intrecciano continuamente in questa rappresentazione, creando un connubio magico e unico”.

Ad incantare gli spettatori, dopo 100 anni di storia, una leggenda d’amore senza tempo, quella della Bella Lionora e della sua mano contesa da due pretendenti che si affrontano non a duello ma ad una partita di scacchi. Una leggenda che, per mano dell’artista e autore Mario Mirko Vucetich, è diventata una strabiliante e suntuosa rappresentazione di ambascerie, dame e cavalieri; di vessilliferi, ballerine, giocolieri, musici e commedianti; di armati e cavallerizzi; fedelmente ambientata alla metà del ‘400.

Come annunciato, dopo i fastosi festeggiamenti del Centenario (1923-2023), l’edizione del 2024 si presenta in versione più snella ed emozionante con importanti innovazioni che rendono lo spettacolo ancora più attrattivo a livello mondiale. Con la regia di Maurizio Panici, la rappresentazione si avvale dell’apporto di Massimiliano Volpini, attuale direttore del Teatro Nazionale di Zagabria e già coreografo di Roberto Bolle, mentre è stata inaugurata la collaborazione con l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano per la formazione stabile di figure professionali dello spettacolo.

Da una parte gli oltre 700 interpreti, semplici cittadini, che rappresentano la sfera corale e popolare di una rappresentazione unica al mondo, impegnati in queste settimane in prove quotidiane; dall’altra uno spettacolo teatrale all’avanguardia in termini di scenografie, tecnologia, luci e suoni, e di cura dei dettagli, con un patrimonio di costumi ricchissimi, realizzati secondo le antiche fogge. Alcuni figuranti indossano abiti confezionati con tessuti realizzati a mano dalla Tessitura Bevilacqua di Venezia, ilmeglio che la tradizione artigianale possa offrire. Turn-over dei figuranti, inserimento di nuove figure di attori, rivisitazione di alcune esibizioni, partiture suonate interamente dal vivo, alcune delle altre innovazioni introdotte. Insomma, una meravigliosa macchina creativa, che grazie all’eredità di illuminati volontari e all’impiego di numerosi professionisti sembra giunta oggi alla massima espressione delle sue potenzialità.

La rappresentazione di domenica, inoltre, presenterà uno spettacolo nello spettacolo. Al termine della rievocazione, verso le 19.00, un biplano Caproni sorvolerà la città, replicando l’impresa attribuita a Gabriele D’Annunzio. Secondo le cronache, infatti, durante la prima Partita a Scacchi del 1923 il pubblico udì avvicinarsi il rombo di un motore, fin quando nel cielo della città apparve un biplano dal quale, dopo alcune ardite evoluzioni sulla piazza, fu lanciato un drappo con un messaggio di augurio. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Jonathan Aerei Storici Volanti onlus di Nervesa della Battaglia (TV), sarà riproposta la plateale esibizione: le lunghe ali del ca3 (23 metri di apertura alare e 11 di lunghezza), pilotato da Giancarlo Zanardo e scortato dall’agile SPAD di Francesco Baracca, torneranno a volare su Marostica, mentre il messaggio dannunziano sarà letto dal noto attore Roberto Ciufoli, affezionato frequentatore della città.

Fra gli eventi collaterali, da non perdere al Castello Inferiore la mostra “Nel segno di Vucetich”, dedicata alla produzone grafica del geniale autore del libretto della Partita a Scacchi. La mostra, visitabile fino al 24 dicembre, nasce dalla collaborazione con i Musei Civici di Vicenza, con il prestito dei disegni della collezione Breganze. Oltre 70 le opere in mostra, che raccontano l’interezza della sua carriera, dagli anni romani a quelli vicentini.

“La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi 2024” è promossa da Associazione Pro Marostica in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio della Commissione Europea, della Regione del Veneto e della Provincia di Vicenza, con il supporto del main sponsor BCC Veneta, degli official sponsor VIMAR e Fieramente e degli sponsor Pedon, Pizzato, Mail Boxes Etc, Gruppo Ceccato, UmTools, Um Technology Tools, Felisatti Utensili, Busa Group Combustibili, Folber. RTL 102.5 è Media Partner Ufficiale dello spettacolo.

La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi

Venerdì 6 settembre 2024 (ore 21)

Sabato 7 settembre 2024 (ore 21)

Domenica 8 settembre 2024 (ore 17 e ore 21)

Prevendita biglietti: www.marosticascacchi.it

Mostra “Nel segno di Vucetich”

Castello Inferiore, Marostica

24 agosto 2024 – 24 dicembre 2024

orario 9:00-13:00 e 14:30-18:30

La mostra è visitabile con il bilgietto di ingresso del Castello Inferiore

Informazioni: Associazione Pro Marostica – Tel. +39. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it – www.marosticascacchi.it