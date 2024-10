La carne d’oca e il vino marzemino al centro di una rassegna

Novembre porta con sé il ritorno dell’oca nei menu dei ristoranti, in memoria anche dell’Oca di San Martino, che consisteva nel festeggiare la fine dell’anno lavorativo nei campi con specialità a base di questo pregiato pennuto. Tra Marostica e il Bassanese, a questa tradizione è dedicata una rassegna enogastronomica, “Oca e Marzemin”, che unisce i sapori tipici della “bassa corte” ai profumi dolci e al gusto pieno di questo vino.

Tra affettati d’oca, ragù e i vari tagli di carne preparati nelle cotture classiche o innovative, 13 ristoranti del territorio sono pronti a saziare gli appassionati della buona tavola, con piatti speciali o menu a tema, fino a febbraio del prossimo anno. Il tutto in una rassegna che si tiene sotto l’egida dei Ristoratori Confcommercio di Marostica, in collaborazione con il Comune, la Pro Marostica e con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Sarà un viaggio gastronomico che permetterà di assaporare sia ricette della nostra tradizione, sia originali proposte degli chef: la carne d’oca, infatti, è prelibata e gradevole al palato ed ha un’ampia versatilità in cucina.

I ristoranti protagonisti della rassegna sono: L’Angelo e il Diavolo L’Osteria di Apo, Osteria Madonnetta, Ristorante Birreria Bontempo, Ristorante La Rosina, Ristorante Lunaelaltro, Trattoria Caissa, Munari Osteria con cucina, tutti a Marostica. E poi a Colceresa l’Agriturismo Collalto e il Ristorante da Battista Bottega Veneta. E ancora, il Ristorante Ca’ Nardello e il Ristorante Trevisani, entrambi di Bassano Grappa; il Ristorante al Pioppeto di Romano d’Ezzelino e Villa Razzolini Loredan di Asolo.

Non mancheranno anche tre serate speciali, ovvero i gran galà di “Oca e Marzemin”. Si terranno venerdì 15 novembre all’Agriturismo Collalto, venerdì 22 novembre al ristorante da Battista Bottega Veneta e venerdì 29 novembre alla Trattoria Caissa. Tutte con inizio alle ore 20.00.

I menu e le informazioni sulla rassegna si possono trovare sul sito www.ristoratoridivicenza.it, il portale della cucina vicentina gestito da Confcommercio.