Contro la violenza di genere: la campagna della Polizia di Stato “Questo non è amore”

Ieri presso la sede di Marostica di Confartigianato, la Polizia di Stato di Vicenza ha partecipato ad un corso di formazione per estetiste, organizzato dall’associazione Soroptmis International – Club di Bassano del Grappa, in collaborazione con Confartigianato Vicenza, nell’ambito della Campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, al fine di promuovere la sensibilizzazione contro la violenza di genere.

L’iniziativa, attesa la drammatica attualità della materia, nell’ottica della prevenzione, punta ad un cambio di passo radicale rispetto agli strumenti da mettere in campo contro la violenza di genere, fornendo informazioni affinché si possa fornire il proprio contributo, per essere parte attiva del cambiamento.

Nell’incontro, sono stati affrontati e delucidati i primi segnali di tutti i tipi di violenza, in qualsiasi forma si presenti: fisica, sessuale, psicologica ed economica, visto che tutti comprimono la dignità e l’integrità fisica e mentale delle vittime di violenza di genere, sino ad arrivare al gesto estremo del femminicidio e sono stati esaminati, da personale della Vice Questore dr.ssa Elena Gregorio, in servizio alla Divisione Anticrimine della Questura di Vicenza, gli strumenti a disposizione delle vittime, tanto a livello penale, quanto preventivo, con una compiuta disamina del provvedimento monitorio del Questore, l’ammonimento per violenza domestica e per gli atti persecutori.

I centri di estetica, frequentati in maniera continuativa dalle donne, possono diventare dei presidi per fornire informazioni ed incoraggiare alla ricerca di aiuto.

Un valido contributo al tavolo di lavoro, è stato fornito, per quanto di rispettiva competenza, dai rappresentanti delle figure sanitarie, del Consultorio del Distretto 1 ULSS7, da un legale di diritto di famiglia e minori e dalle Forze dell’Ordine.

Ne è seguito un dibattito con i presenti, che hanno formulato numerose domande e presentato alcune loro considerazioni sul tema.