A Lonigo Pamela Villoresi e la vita di Frida Khalo

Pamela Villoresi

VIVA LA VIDA

dall’omonimo romanzo di Pino Cacucci

regia Gigi di Luca

con Veronica Bottigliero, Lavinia Mancuzi

TEATRO COMUNALE DI LONIGO

LUNEDì 6 DICEMBRE 2021, ORE 21.00

In Viva la vida, Pamela Villoresi si immerge nell’anima di Frida Khalo: donna, messicana, pittrice e rivoluzionaria, animata dal fuoco dell’amore per Diego Rivera, per le donne, per l’arte, per la propria terra, per la sua stessa vita segnata dal dolore. Ormai stanca e annientata dalla sofferenza, Frida si prepara ad affrontare l’ultimo viaggio e, in un’atmosfera onirica, si mette a nudo, ripercorre la sua esistenza in bilico tra vita e morte. L’assiste Pelona (la body painter Veronica Bottigliero) che la libera dalla gabbia di un corpo deteriorato e la restituisce alla vita, trasformandola ella stessa in un’opera d’arte. E la consola la musica di Chavela Vargas (interpretata dalla cantante Lavinia Mancusi) che canta Frida, il Messico e il movimento culturale femminile che ha trasformato l’arte, in rivoluzione. Tre donne in scena, per un canto alla vita, un urlo di amore e di libertà.

