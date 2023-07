A Cortina arriva il Caffè Letterario

L’albergo più “letterario” di Cortina – dove Hemingway amava scrivere e incontrare gli amici – ha in serbo, per quest’estate, tante proposte di intrattenimento per i propri ospiti: il nuovissimo Caffè Letterario, rassegna in collaborazione con la vicinissima Libreria Sovilla, già complice di tante iniziative culturali, la serie di incontri Postalk, e la tappa ampezzana di Calici di Stelle, manifestazione per wine lovers che attraversa l’Italia facendo sempre tappa all’Hotel de la Poste.

Approfittando di una colazione letteraria, un aperitivo o un incontro al Posta ci si può immergere in un’altra storia: quella raccontata da “100 anni di Hemingway a Cortina: le fotografie dell’Archivio del barone Franchetti”, esposizione fotografica curata dall’architetto e docente Giancamillo di Custoza. Obiettivo puntato sulle immagini provenienti dall’archivio privato della famiglia Franchetti, che raccontano – a un secolo esatto dalla scoperta di Cortina da parte dello scrittore – le amicizie di Hemingway e le sue grandi passioni.

Caffè Letterario

Degustando un buon caffè (Lavazza), si incontrano gli autori dalle 10.30 alle 11.30: ogni appuntamento è una conversazione, e racconta una storia.

11 agosto: Ho insegnato il curling a Brigitte Bardot (Michael Edizioni)_ La rassegna esordisce con un tuffo nella Cortina degli scorsi decenni, tra feste del jet set, sfide sportive e incontri mondani. Sono gli anni in cui il poliedrico dottor Tiziano Serafini – animatore culturale, pittore appassionato e instancabile sportivo – esercitava come medico in città. Donatella Serafini Fracassini e Giampiero Bagni, insieme al giornalista Massimo Spampani, raccontano uno spaccato di quel mondo attraverso le pagine scritte con stile diretto e arguta ironia dallo stesso dottore, acuto osservatore e narratore impagabile. Tiziano Serafini ha vissuto tante vite in una, e tutte confluiscono in questo libro, che spazia dalla Prima guerra mondiale agli anni ’80.

14 agosto: Levante o giù di lì (El Squero)_ Si viaggia lungo le antiche rotte del Mediterraneo, mare nostrum, con Barbara Marengo, autrice di questo romanzo composto da oltre 30 racconti. Una struttura polifonica, una geografia letteraria che attraversa i secoli e include Venezia, la Grecia, Costantinopoli, Tunisi, Alessandria d’Egitto, tra l’Oriente e l’Europa. Questa terra mitica, crocevia di contatti e scambi economici e umani, è raccontata attraverso le vicende di persone molto differenti, accomunate da un medesimo substrato culturale. La vita dell’autrice assomiglia a questo complesso labirinto di storie: veneziana, organizzatrice di eventi culturali e giornalista per l’Osservatore Romano e ADN Kronos, ha scritto per il Corriere di Tunisi e la Gazzetta di Istanbul e ha vissuto a lungo tra Albania, Germania, TUrnisia, Marocco, Grecia e Turchia, insieme al marito diplomatico.

16 agosto: Venezia 1797 (Mazzanti Libri)_Uno spaccato– tinto di giallo – del passato della Serenissima. Alessandro Dissera Bragadin compone un affresco storico ricco di duelli, colpi di scena, battaglie navali, trame occulte e storie d’amore e amicizia che hanno come sfondo le vicende di fine Settecento e come scenario il Mediterraneo orientale. Nel solco di Salgari, Conrad, London e Stevenson, il romanzo parte da una singola vicenda per fare luce su un’epoca intera, raccontando gli ultimi atti della Repubblica di Venezia, lo scontro tra diverse concezioni del mondo, la crisi di un modello sociale e l’ascesa irresistibile di Napoleone. Tra le righe emergono le passioni dell’autore, di antica famiglia veneziana e legato anche al Cadore, velista per tradizione e appassionato di alpinismo.

Postalk

A luglio e agosto torna Postalk, alla sua terza edizione. Ogni appuntamento è fatto di pochi semplici ingredienti: un ospite e un concetto chiave per esplorare il tema al centro dell’evento. Nel tempo di un aperitivo ci si nutre di nuove idee, assaporando le specialità e i prodotti locali: un segno tangibile dell’ospitalità del Posta e della capacità tutta ampezzana di godere del tempo presente.

Venerdì 7 luglio ore 21.00: Cortina. La bellezza Sostenibile_ Un “coffee table book” – libro da salotto riccamente illustrato – dedicato a Cortina, raccontata attraverso le sue tante voci, e sempre in un’ottica sostenibile.

Ne sono protagonisti personalità del territorio, tra cui anche il direttore e proprietario dell’Hotel de la Poste Gherardo Manaigo, settima generazione di albergatori.

Tony Gherardelli – Head of Customer Lifestyle Services Intesa Sanpaolo – presenta il volume nella Lounge Ville Venete. Sfogliando il libro ci si avventura nel mito di una località che sa essere innovativa. All’interno trova posto un importante contributo firmato dal giornalista – conduttore di Radio24 – e divulgatore scientifico Federico Taddia.

Martedì 8 agosto ore 17.30: I 5 segreti dell’educazione del cane_Incontro aperto al pubblico sul tema dell’educazione cinofila tenuto dal dottor Federico Fiori nell’ambito del programma estivo di Cortina4Pets. A Cortina tutti gli ospiti sono speciali, e quelli a quattro zampe non fanno eccezione: a loro è dedicato anche “A Cortina con Fido for pets lovers only”, piccolo libro che riunisce tutte le informazioni utili per i frequentatori della località e i loro animali domestici. Un aperitivo al Posta è quindi l’occasione per imparare di più sulla gestione del nostro compagno a quattro zampe e conoscere questa pubblicazione, che include consigli di viaggio, suggerimenti per il benessere dei pet, itinerari adatti ai cani e proposte degli impianti di risalita, dei rifugi e nei locali aderenti al progetto Cortina4Pets. Tra i luoghi friendly troviamo anche l’Hotel de la Poste, che può ospitare cani di ogni taglia e dimensione, e al loro arrivo li accoglie con cuccia, set di ciotole e una scelta di pappe.

Sabato 19 agosto ore 11.00: C’era una volta Cortina_ Si viaggia con la mente, inseguendo ricordi e racconti sulla Cortina del passato. Appuntamento con Rossana Calabria Fanucci, architetto e profonda conoscitrice della località, autrice con il docente ed editore Stefano Gargiullo di due libri che esplorano il territorio attraverso paesaggi, persone, cartoline e foto di famiglia: il primo volume percorre il periodo che va dalla fine dell’800 agli anni ’50 mentre il secondo racconta la storia dagli anni ’60 fino al 2000. All’interno troviamo la montagna e le tradizioni popolari, i regolieri, le villeggiature degli ospiti illustri e no, l’ascesa del turismo invernale, le prime Olimpiadi, del 1956, e molto altro. Un patrimonio inestimabile di volti e storie, che alimenta il successo della pagina facebook “C’era una volta Cortina” e del gruppo “Gli amici di Cortina”, fondati dalla stessa Rossana Calabria Fanucci.

Calici di stelle

Il prossimo 12 agosto torna a Cortina l’appuntamento più atteso dai wine lover, Calici di Stelle 2023, che per l’undicesima volta approda all’Hotel de la Poste: è un brindisi che si rinnova ogni anno, coinvolgendo sempre nuove etichette. La manifestazione itinerante organizzata da Venezia Eventi, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Veneto e Città del Vino, inaugura il suo percorso nelle località italiane proprio partendo da qui. Dalle 17 alle 20.30 si gustano ottimi vini – partecipano più di 100 etichette, provenienti dalle cantine del Movimento Turismo del vino Veneto – abbinati ai piatti tipici ampezzani nello spazio esterno dell’hotel, prima di spostarsi nella sala del ristorante per una cena con i produttori, aperta al pubblico.