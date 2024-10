Domenica ritorna la “Giornata Aperta delle Fattorie didattiche”

Saranno 160 le Fattorie didattiche che domenica 13 ottobre apriranno le loro porte alle famiglie di tutto il Veneto, per celebrare la 21^ edizione dell’appuntamento dedicato alla conoscenza del territorio rurale e alla scoperta delle aziende agricole, promuovendo i prodotti locali e stagionali, uno stile di vita sostenibile e in armonia con l’ambiente.La “Giornata Aperta delle Fattorie didattiche” è organizzata dalla Regione Veneto in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole e mira a valorizzare le realtà iscritte nell’Elenco regionale. Durante la giornata saranno disponibili visite guidate gratuite e laboratori, rivolti sia ai bambini che agli adulti.Il tema di quest’anno è “Un viaggio alla scoperta dei gusti e dei saperi della terra”, che invita a conoscere storie, progetti e tradizioni per promuovere l’educazione alimentare e la conoscenza del territorio rurale.“L’esperienza delle Fattorie didattiche – spiega l’assessore al Turismo e all’Agricoltura della Regione Veneto, Federico Caner – si è sviluppata in modo significativo in questi 21 anni, portando al Veneto, con le sue 477 fattorie didattiche riconosciute, il primato in Italia. Oltre alla quantità, è cresciuta anche la qualità e la varietà delle attività proposte. Le fattorie offrono, infatti, oltre ai tradizionali percorsi didattici per le scuole, anche esperienze per bambini e ragazzi nel loro tempo libero, e occasioni di conoscenza e intrattenimento anche famiglie e turisti, permettendo loro di entrare in contatto con il patrimonio produttivo, culturale e tradizionale del mondo rurale”.“La Giornata Aperta – conclude Caner – è una grande opportunità per valorizzare il turismo legato al settore primario e far conoscere le eccellenze del nostro territorio, grazie agli agricoltori che, con passione, scelgono di condividere la propria esperienza di vita e lavoro”.La prenotazione è obbligatoria sia per le visite guidate che per i laboratori, contattando direttamente le Fattorie didattiche partecipanti.Tutte le Fattorie didattiche Aperte si possono conoscere sul sito https://www.regione.veneto.it/web/turismo/giornata-aperta e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/fattoriedidattichedelveneto/.