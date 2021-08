A CHIAMPO IL PRIMO FESTIVAL MARIANO CON LA DEDICAZIONE DELLA CHIESA DEL SANTUARIO AL BEATO CLAUDIO

Parte a Chiampo il 1° Festival Mariano, organizzato dai frati della Pieve in collaborazione con il Comune di Chiampo, la cooperativa Scatola Cultura e il CIF (Centro Italiano Femminile). Un mese di eventi che culmina con la Dedicazione della Chiesa del Beato Claudio e la visita del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pierbattista Pizzaballa e del vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol. Nell’ambito degli eventi anche il concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano.

Più di un mese di appuntamenti, culturali e religiosi, a partire da giovedì 12 agosto fino al 15 settembre, concentrati in uno dei luoghi più suggestivi e carichi di storia e spiritualità: il Santuario della Pieve di Chiampo. E’ questo il Primo Festival Mariano di Chiampo, organizzato dai frati della Pieve accompagnati dall’intera comunità della Valle del Chiampo. Nel messaggio di lancio dell’iniziativa, il cui obiettivo è diventare un appuntamento fisso, è riposto il significato del Festival “Nonostante il dolore… la bellezza”.

“Questa idea – ci dice Padre Alfonso Cracco Guardiano e Rettore del Santuario – è nata dalla Comunità dei frati, con l’obiettivo di organizzare una serie di eventi culturali e spirituali da ripetersi ogni anno. Abbiamo colto l’occasione della Dedicazione della chiesa al Beato Claudio il prossimo 12 settembre, momento solenne nel quale sarà presente Sua Beatitudine Pierbattista Pizzaballa Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Sarà un Festival che chiamerà alla riflessione sotto il profilo culturale e religioso. Abbiamo visto – continua Padre Alfonso – che in questo periodo di pandemia la gente faceva fatica a ritornare al nostro santuario, per cui è nata l’esigenza di creare questi eventi per offrire qualcosa ai fedeli, perché possano tornare, riflettere pregare”.

“Si tratta di un momento storico molto intenso per la nostra comunità – dichiara il sindaco Matteo Macilotti – non solo per la Dedicazione della Chiesa, ma perché si dà avvio ad un evento culturale e religioso di grande portata che consolida il legame della Pieve con i fedeli di tutto il mondo. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno collaborato per organizzarlo e invito tutti a parteciparvi”

Moltissimi gli appuntamenti. Si comincerà con le prime celebrazioni religiose giovedì 12 agosto alle 6.15 con l’Adorazione Eucaristica della Grotta che dà inizio al Triduo di Preparazione alla Solennità dell’Assunta. Il 15 agosto inizieranno le celebrazioni della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, che prevederanno anche molti eventi culturali e comunitari, dagli incontri sulla storia dell’arte alle visite guidate al Santuario agli eventi musicali (nella locandina l’elenco degli appuntamenti).

Giovedì 2 settembre inizierà il Triduo al Beato Claudio, mercoledì 8 settembre la Preparazione dalla Dedicazione della Chiesa al Beato Claudio. Quest’ultima la fase del Festival più intensa, che culminerà con la Dedicazione, il 12 settembre, alla presenza del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pierbattista Pizzaballa. La sera prima, sabato 11 settembre alle 20.45 è previsto il concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano. Il Festival si concluderà Mercoledì 12 settembre con la Santa Messa Solenne alle ore 20.30.

Un Festival ‘corale’ poiché la comunità di Chiampo si è stretta attorno al Santuario per l’organizzazione. “Abbiamo delle ottime collaborazioni – aggiunge Padre Alfonso – come la Cooperativa Scatola Cultura, il CIF (Centro Italiano Femminile), l’Ordine Francescano Secolare e le nostre suore francescane presenti nel Santuario, oltre al Comune di Chiampo. “Mettendo insieme queste realtà l’abbiamo chiamato ‘Primo’ Festival perché vogliamo ripeterlo di anno in anno.

Infine un appello ai giovani… “Abbiamo pensato molto anche a loro. I santuari sono di norma frequentati da gente adulta e anziana oppure famiglie e la fascia dei giovani è generalmente assente. Abbiamo quindi pensato anche a loro nei nostri appuntamenti affinché trovino qualcosa di diverso rispetto a quello che il mondo offre normalmente”

Valentina Carpanese di Scatola Cultura: “Siamo una cooperativa sociale molto attiva nel territorio e ci occupiamo sia della parte culturale del Festival sia della parte sociale, poiché ci sono eventi molti inclusivi come la visita guidata al Santuario o le letture in lingua dei segni. Apriamo davvero un mondo a tutti quanti, grazie anche alla collaborazione con il CIF e l’ordine Francescano Secolare. Per fortuna abbiamo avuto dalla nostra parte degli sponsor preziosissimi come la Sicit Spa e la 3C Lavorazione Pelli oltre al patrocinio della Regione del Veneto della Provincia di Vicenza e della Città di Chiampo”.