A Chiampo ed Arzignano attivo l’Ufficio di Prossimità

Nuovo servizio per i Comuni di Chiampo ed Arzignano. L’Ufficio di Prossimità che avvicinerà i cittadini

Cosa sono gli Uffici di Prossimità?

Gli UFFICI DI PROSSIMITÀ, in collaborazione con i tribunali e gli enti locali, intendono favorire l’avvicinamento della giustizia ai cittadini attraverso la creazione di una rete di uffici, sparsa su tutto il territorio, che offra servizi integrati e facilmente raggiungibili e accessibili.

Gli UFFICI DI PROSSIMITÀ hanno l’obiettivo di una giustizia più vicina ai cittadini che avranno un unico punto di contatto, un riferimento vicino al luogo in cui vivono e un servizio completo di orientamento e consulenza per le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale.

Gli UFFICI DI PROSSIMITÀ sono il settore della giurisdizione più vicino alle esigenze delle persone fragili, una risposta concreta per tutti i cittadini.

Cosa si può fare negli Uffici di Prossimità?

Inoltrare pratiche per l’Amministrazione di sostegno

Richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare

Richiedere un’autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio

Richiedere la nomina di un curatore speciale

Ricevere supporto per la compilazione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari

Avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori,

amministrazioni di sostegno)

Ottenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato.

GLI SPORTELLI (i cittadini dei due Comuni potranno fare riferimento ad entrambi gli uffici)

ARZIGNANO

Piazza Libertà, 12 – 36071 Arzignano (VI)

L’Ufficio riceve il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, a settimane alterne, previo appuntamento.

Telefono: 0444.476534 – dalle 9.00 alle 13.00

E-mail: udp@comune.arzignano.vi.it

PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

CHIAMPO

Piazza Giacomo Zanella, 42 – 36072 Chiampo (VI)

L’Ufficio riceve il giovedì dalle 15:30 alle 18.30,

a settimane alterne, previo appuntamento.

Telefono: 0444.475227 – dalle 15:30 alle 18.30

E-mail: udp@comune.chiampo.vi.it

PEC: protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it