A Cesuna torna lo Schella Marzo: a fuoco il vecchio inverno

La Proloco di Cesuna ha organizzato per VENERDI 31 MARZO la manifestazione SCHELLA MARZO

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 20:00 nel piazzale davanti alla chiesa parrocchiale e poi sfilata per le vie del paese fino al PalaCIclamino (piazzale ex stazione) dove verrà bruciato il vecio e ci si potrà scaldare con cioccolata calda e brulè.

Schella Marzo è una parola cimbra che significa Suona Marzo e da sempre viene festeggiata a Cesuna alla fine del mese quando grandi e piccoli sfilano per le vie del paese facendo più rumore possibile per favorire l’arrivo della nuova stagione: è un rito per risvegliare la natura dopo il lungo sonno dell’inverno e per dare l’addio alla stagione passata (rappresentata dal pupazzo che viene bruciato).