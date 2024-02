35enne veneta uccisa in Messico assieme al compagno: qualche anno fa il marito fu bruciato vivo

La vittima è Pamela Codardini, una madre italiana di 35 anni con due bambini piccoli. La donna è stata uccisa in Messico insieme al suo compagno. Originaria di Favaro Veneto, Pamela viveva con Juan Yair, 29 anni, nella regione delle Valli Centrali dello stato di Oaxaca. Entrambi sono stati vittime di un brutale omicidio perpetrato con colpi di arma da fuoco all’interno del loro negozio, Mr Green The Smoke Shop, a Ocotlan de Morelos. L’omicidio, una vera e propria esecuzione, è avvenuto intorno alle 18:30 del 27 gennaio. I residenti, allertati dagli spari, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Tuttavia, quando i paramedici sono arrivati sul luogo, non c’era più nulla da fare per Pamela e Juan, entrambi deceduti a causa delle ferite da arma da fuoco.

Secondo le prime ipotesi investigative l’agguato potrebbe essere parte di un regolamento di conti nel contesto della criminalità locale. Juan Yair è stato identificato come un ex sicario, apparentemente legato al fratello del capo del cartello “Los Medina”, morto suicida lo scorso mese di ottobre per evitare l’arresto. Gli investigatori stanno attualmente lavorando per fare luce sul duplice omicidio. Sembrerebbe che gli esecutori avessero come unico obiettivo l’uomo: la donna di 35 anni sarebbe stata uccisa per eliminare eventuali testimoni dell’omicidio.

Pamela Codardini, madre di due bambini piccoli, aveva già vissuto un drammatico evento nel 2013, undici anni prima della sua tragica morte in Messico. In quell’occasione, il suo primo marito, Alex Bertoli, chef di origini friulane con cui aveva aperto un ristorante a Oaxaca, era stato ucciso in un altro violento episodio. L’uomo fu bruciato vivo