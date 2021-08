25enne sparisce nella notte in Nevegal, ritrovato dal Soccorso alpino

Nella notte di ieri, il Soccorso alpino di Belluno è stato allertato dai Carabinieri per la chiamata di un giovane, contattato da un suo amico persosi in Nevegal. Il ragazzo, un 25enne di Belluno, era uscito da una festa e si trovava in una zona non precisata in ipotermia. Con il telefono che suonava a vuoto, una squadra ha raggiunto il Campo scuola da cui si era allontanato il ragazzo. Richiesto al 112 il tracciamento delle celle del cellulare, cinque soccorritori hanno iniziato la perlustrazione, fino a quando i Carabinieri, fermi al parcheggio, non hanno sentito i lamenti del ragazzo, che era scivolato in una scarpata ricoperta di fitta vegetazione, a trenta metri dal Piazzale del Nevegal. Una volta riscaldato e assistito, il giovane è stato preso in carico dal personale dell’ambulanza, che l’ha caricato in barella, trasportandolo fino ai vigili. L’intervento si è concluso alle 2.30.