226 bici, hoverboard, smartphone e perfino gioielli: gli oggetti rinvenuti nel Comune di Vicenza all’asta

Dal 6 al 16 novembre si terrà l’asta online dei beni rimasti in deposito all’ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Vicenza senza che ne sia stata richiesta la restituzione nei tempi previsti.

A curare l’asta sarà l’Istituto vendite giudiziarie (IVG) di Vicenza.

Saranno messe in vendita 226 biciclette, ma anche altri oggetti, tra cui hoverboard, smartphone, gioielli.

Sarà possibile visionare i beni nella sede IVG Vicenza a Costozza di Longare in via Volto 63 da lunedì 23 ottobre, dalle 13.30 alle 16.30, esclusi sabato e domenica.

Tutte le informazioni relative alla visione e all’asta dei beni sono disponibili sul sito www.ivgvicenza.it al link https://www.ivgvicenza.it/news/46/riparte-il-tanto-atteso-evento-3a-biciclette-in-asta!

Oppure si può contattare il numero 3666994489 o scrivere a marketing@ivgvicenza.it.