18 nuovi eco-manager della concia hanno ricevuto il diploma del corso ITS Green Leather Manager nella sede di Acque del Chiampo

Sono 18 i nuovi eco-manager della concia sostenibile che ieri hanno ricevuto nella sala conferenze di Acque del Chiampo il diploma al termine del ciclo di studi ITS Green Leather Manager.

Oltre 130 i partecipanti alla cerimonia di consegna della sesta edizione del corso di formazione gestito da ITS Cosmo Fashion Academy con la collaborazione del Distretto Veneto della Pelle, AICC, ITTE Galilei e Stazione Sperimentale Pelli.

Tra i presenti, i vertici di Acque del Chiampo – con il presidente Renzo Marcigaglia, il vice presidente Guglielmo Dal Ceredo e il direttore generale Andrea Chiorboli -, l’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità della Regione del Veneto, Elena Donazzan, il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, il direttore del Distretto Veneto della Pelle, Matteo Macilotti, il direttore della Fondazione ITS Cosmo, Roberto Gigliotti, imprenditori e rappresentanti delle associazioni di riferimento per la filiera della pelle, tra cui Confindustria Sezione Concia, Confartigianato, AICC e UNPAC.

A tutti i neodiplomati è stata regalata una borraccia di Acque del Chiampo.

“Acque del Chiampo è felice di ospitare la cerimonia di consegna dei diplomi del corso Green Leather Manager – ha detto il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia – un’importante esperienza formativa cresciuta negli anni, fino a diventare un punto di riferimento per il sistema concia del nostro territorio. Un sistema che vede strettamente connesse la fase della produzione conciaria e quella della depurazione ad opera di Acque del Chiampo, per cui l’attenzione all’ambiente è una priorità, nell’ottica dell’economia circolare, in linea con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile. I neodiplomati sono gli esperti di sostenibilità di cui il nostro territorio avrà sempre più bisogno: l’augurio a tutti loro è che possano far fruttare al meglio nelle nostre aziende le competenze acquisite. Magari proprio come collaboratori di Acque del Chiampo, che ogni giorno è impegnata per garantire servizi di qualità alle aziende e allo stesso tempo per tutelare l’ambiente e la salute.”

“Fin dalla prima edizione del corso c’è stata una collaborazione stretta tra Acque del Chiampo, gli organizzatori e il Distretto Veneto della Pelle – aggiunge Renzo Marcigaglia -. Questo distretto è nato con la buona volontà di imprenditori che si sono fatti da sé, con l’amministrazione pubblica che ha delineato una strada per la depurazione ancora negli anni ‘70. Ora avere dei giovani che sono formati sia per la produzione, che per la ricerca e anche per il rispetto ambientale e la depurazione è il massimo che potevamo aspettarci”.