Zaia: “Si abbassa l’età media dei colpiti dal Covid. I ceppi che arrivano dall’estero sono più aggressivi”

In diretta da Marghera il governatore Luca Zaia per gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Veneto.

“Ad oggi possiamo dire che la situazione per il Veneto è sotto controllo. Abbiamo dei focolai domestici che non ci preoccupano. A preoccuparci un po’ di più sono ceppi di virus portati da fuori, per i quali abbiamo intensificato i controlli. Sulla questione del virus non autoctono, ho fatto sequenziare i campioni del virus dei contagiati in Serbia. E’ risultato che nei quattro tamponi la carica virale era molto alta e i quattro tamponi sono dello stesso ceppo e appartenente al cluster Serbo, ben diverso da quello registrato in Veneto. E’ quindi una mutazione non nota in Italia”.

“L’altro dato che non è irrilevante è l’abbassamento dell’età media”.

“I focolai domestici che non ci preoccupano”.