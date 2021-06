Zaia oggi: “Over 60 in sicurezza. Confermate le date dei richiami”

Gli aggiornamenti di Luca Zaia oggi in conferenza stampa:

“L’8 di aprile era stato stabilito che Astrazeneca e Johnson & Johnson era raccomandato per gli over 60. In Veneto non abbiamo mai fatto gli open day, nei quali in alcune regioni si andava senza appuntamento facendo il vaccino proposto. Ad oggi confermiamo le date fissate per i richiami.

Ora il Cts ha fatto una nuova circolare che ha stabilito che sotto i 60 anni non si fanno vaccini Astrazeneca e Johnson & Johnson, quelli a vettore virale. Chi under 60 che hanno fatto come primo richiamo Astrazeneca, come insegnanti o forze dell’ordine, avranno come richiamo Pfizer o Moderna. Sono circa 36.000 persone. Quattro casi finora hanno rifiutato il richiamo eterologo. Agli over 60 come seconda dose verrà fatta Astrazeneca, la faranno anche i miei genitori”.

ASTRAZENECA “Resta imbarazzante quanto è accaduto in questi mesi: Astrazeneca all’inizio era raccomandato sotto i 60 anni. Siamo la regione dopo il Friuli dove è stato dato meno Astrazeneca agli under 60″.

“Sopra gli 80 anni vaccinato o prenotato con almeno una dose il 98%, per i settantenni 88%, per i sessantenni 81%, per i cinquantenni 69%, per i quarantenni 65%. La messa in sicurezza degli over 60 è avvenuta”.

TERZA DOSE “Per la terza dose immaginiamo, guardando alla validità del Green Pass, che si possa fare dopo nove mesi dalla seconda dose”.

VARIANTE INDIANA “L’unica cosa che possiamo fare è continuare a tamponare, tracciare e sequenzare”.