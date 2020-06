Zaia: “Il virus è in calo ma rispettate le regole: il rischio di una re-infezione c’è”

Zaia oggi in conferenza stampa: «Non carichiamo nuovi pazienti e abbiamo un calo graduale. Potrebbe essere dovuto al fatto che gli ultimi pazienti sono i casi più gravi. Gli ultimi 223 ricoverati probabilmente avranno bisogno di cure intense. Questo fine settimana però abbiamo avuto moltissime segnalazioni di assembramenti e non rispetto delle regole: i nostri dati sono in calo dal 10 di aprile, ma questo è il momento di non abbassare la guardia, restare vigili perché ora la responsabilità è di ognuno di noi. Il rischio elevato di una reinfezione c’è. Quindi il mio appello è quello di rispettare le regole. E’ da irresponsabili festeggiare la festa della liberazione dal virus perché non sappiamo come si comporterà, se sarà come la Sars che è sparito o come la Spagnola che ha avuto una recrudescenza. Dobbiamo stare attenti»