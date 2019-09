Zaia consegna al ministro Boccia la proposta di Autonomia (scarica il documento)

83 pagine per esplicitare, in 4 capitoli, la Proposta della Regione del Veneto per l’Autonomia differenziata in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

E’ il documento che il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, accompagnato dalla Delegazione Trattante della Regione, ha consegnato al Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, giunto oggi in visita a Palazzo Balbi, primo appuntamento di un giro di incontri con le Regioni, a cominciare da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, che stanno chiedendo maggiori forme di autonomia.

Nel corso della mattinata, il Ministro e il Governatore si sono intrattenuti per circa 45 minuti a colloquio bilaterale. Successivamente, l’incontro allargato con l’intera Delegazione Trattante del Veneto.

In allegato, si trasmette la copia completa della documentazione consegnata da Zaia al Ministro Boccia.

“Io non voglio perder tempo, sono venuto qui perché penso che l’autonomia differenziata sia un punto fermo del programma del nostro governo. Vogliamo farla, e farla bene, ma in maniera coerente e deve diventare lotta alla diseguaglianze, tra Nord e Sud, tra Nord e Nord, tra Sud e Sud.

Proporremo un modello che capovolge il meccanismo che finora è stato seguito”. Lo ha detto il ministro Francesco Boccia, uscendo dall’incontro sull’autonomia con il governatore del Veneto, Luca Zaia, a Venezia. “Un meccanismo – ha ricordato- che prevedeva: si parte, si definisce dopo un anno un percorso con i fabbisogni standard, e dopo tre anni si definiscono i livelli essenziali di prestazioni. Questo per me è un meccanismo inaccettabile”. “Lo Stato – ha concluso – ha la forza, le competenze per definire subito i livelli essenziali di prestazioni. Vogliamo costruire un meccanismo che diventi subito una lotta senza quartiere alle diseguaglianze”.