Zaia assente, Lanzarin: “Dal 1° febbraio riprendono le attività sospese negli ospedali”

Dalla sede della protezione civile di Marghera, l’assessore regionale alla Salute Manuela Lanzarin fa il punto sulla situazione del coronavirus in Veneto.

CALO —-“Continua calo di positivi e ricoveri, ma non abbassare la guardia. Dal 1° febbraio ricominciano attività di specialistica ambulatoriale che erano state sospese, così come la libera professione”



VACCINI—-“A oggi vaccinate 129.000 persone, delle quali 18.000 hanno ricevuto la seconda dose. Stiamo facendo solo seconde dosi al momento, a causa della diminuzione delle forniture da parte di Pfizer. Dal primo febbraio dovrebbero tornare le quantità previste, domani arrivano 50.300 dosi di Pfizer e il 31 5.300 dosi di Moderna. Appena possibile riprenderemo il calendario previsto per case di riposo e strutture per disabili. Quando avremo i vaccini, cominceremo a parlare con i medici di famiglia per la vaccinazione di massa”.