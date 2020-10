Zaia: “50 ricoveri al giorno, curva in ascesa”

Luca Zaia in conferenza stampa da Mestre, oggi:

GLI INDICATORI “Il rapporto è di 1 a 9, vale a dire che per ogni paziente in intensiva ne abbiamo 9 in area non critica. Abbiamo due indicatori per passare in terza fascia: o si superano i 900 pazienti in ospedale o si superano le 150 in intensiva. In terza fascia c’è già Belluno e Treviso, le altre sono abbondantemente in seconda fascia e altre si avvicinano alla terza fascia”.

PASSAGGIO IN TERZA FASCIA “In generale consideriamo che possa avvenire il passaggio in terza fascia nel giro tre-quattro giorni, non per le intensive ma per le aree non critiche. Ho già dato mandato alle Ulss di “scaldare i motori” con l’unico obiettivo di salvaguardare le altre prestazioni sanitarie”.

GLI OSPEDALI “In caso di emergenza l’obiettivo è di mantenere inalterata l’attività degli ospedali hub”.

LE ALTRE PATOLOGIE “Il nostro obiettivo è la cura dei cittadini sia con covid che con altre patologie”.