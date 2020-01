Volete diventare esperti di vino? 4 corsi a Vicenza

I percorsi formativi, in partenza il 3 febbraio 2020, sono dedicati al primo, secondo e terzo livello e sono rivolti agli appassionati, ma anche ai futuri Sommelier

Dopo il successo del Congresso Nazionale dello scorso novembre, AIS Veneto punta sempre di più sulla formazione dei suoi associati e presenta 28 nuovi corsi dedicati ai futuri Sommelier in tutta la regione. Nella provincia di Vicenza le lezioni prenderanno il via lunedì 3 febbraio 2020 e l’appuntamento sarà con due percorsi formativi dedicati al primo livello, uno al secondo e uno al terzo.

“Quella del Sommelier – spiega Marco Aldegheri, Presidente di AIS Veneto – è sempre più una figura fondamentale non solo per il mondo della ristorazione e della produzione del vino, ma per l’intera filiera dell’accoglienza. Un ruolo chiave, come emerso dai tavoli di lavoro del recente Congresso Nazionale AIS che ha messo a fuoco il tema dell’enoturismo”.

“Il turismo del vino – continua Aldegheri – è una grande opportunità per i nostri ragazzi e per i tanti appassionati, ci spinge oggi a investire in una proposta formativa coinvolgente in grado di fornire anche tutti gli strumenti professionali indispensabili per un operatore enoturistico”.

Tra gli appuntamenti proposti per il nuovo semestre nel vicentino ci saranno due corsi di primo livello: uno in partenza lunedì 3 febbraio al Ristorante Cà Sette di Bassano del Grappa, l’altro l’11 febbraio all’Istituto San Gaetano di Vicenza. Lo stesso istituto ospiterà anche le lezioni di secondo livello che inizieranno mercoledì 12 febbraio, mentre il corso di terzo livello sarà all’Hotel Viest a partire da lunedì 10 febbraio. Tutti i corsi si terranno con orario serale, dalle 20.30 alle 22.30.

I nuovi corsisti, oltre alla selezione di strumenti didattici AIS, riceveranno un kit di essenze per allenare la memoria olfattiva. Avranno inoltre la possibilità di usufruire del finanziamento a interessi zero, dilazionando il pagamento del corso in sei rate mensili grazie al supporto di Consel/Banca Sella.

Si rinnova infine la collaborazione di AIS Veneto con WSET – Wine and Spirits Education Trust, ente inglese leader nella formazione internazionale su vino e distillati. Il corso di secondo livello, a cui hanno accesso con una tariffa vantaggiosa i Sommelier che hanno già concluso il percorso AIS, è in programma per il fine settimana dal 31 gennaio al 2 febbraio a Verona.

Tutte le informazioni relative ai corsi e all’iscrizione si trovano sul sito www.aisveneto.it/corsi