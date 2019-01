Violenta rissa fra quattro stranieri al bar: due denunciati

Nella notte tra il 24 ed il 25 gennaio i Carabinieri della Radiomobile sono intervenuti al “Bar Le Fontane”, dopo che alla Centrale Operativa era stata segnalata una rissa in corso in cui erano coinvolte 4 persone.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato due soggetti, M.I. serbo di 43 anni e F.R. macedone di 42, che presentavano chiare lesioni dovute ad un aggressione da parte di altre due persone.

In effetti all’arrivo dei militari gli altri due soggetti coinvolti nel fatto, E.F.M. marocchino di 35 anni, e C.A. serbo di 21 anni, entrambi pregiudicati ben noti alle forze dell’ordine, si sono dati alla fuga a piedi per le vie limitrofe; inseguiti dai carabinieri, i due sono stati presi e condotti in caserma per i dovuti accertamenti.

Sul posto non sono stati poi ritrovate le due vittime, che nel frattempo si erano recate al Pronto Soccorso, dove le lesioni sono state giudicate guaribili rispettivamente in 25 e 15 giorni.

Le successive acquisizioni dei filmati delle telecamere esterne al bar, nonché le testimonianze di chi si trovava all’interno, hanno delineato un quadro chiaro della ferocia con cui i due aguzzini si sono accaniti sulle vittime addirittura percuotendone ripetutamente una con una sedia mentre si trovava a terra, violenza che è stata interrotta proprio dall’arrivo dei Carabinieri.

Al termine delle attività d’indagine, essendo chiaro il quadro della situazione, i militari hanno provveduto a denunciare alla Procura di Vincenza E.F.M. e C.A. per concorso in lesioni personali.