VICENZA – Un weekend al cioccolato!

VICENZA, UN INTERO WEEKEND AL CIOCCOLATO

29 produttori di cioccolato di qualità per un goloso percorso tra piazza dei Signori, piazza Biade, piazzetta Palladio e piazza Garibaldi. In più sabato 20 ottobre, in corso Fogazzaro, ci sono “Montmartre a Vicenza” e “Gusti in strada”

Da venerdì 19 a domenica 21 ottobre 2018 Vicenza torna ad essere la città più golosa d’Italia. Per tutto il weekend le principali piazze del centro storico ospitano la mostra-mercato CioccolandoVi 2018, ovvero l’evento più buono e più attraente dell’anno. Visitatori di ogni età potranno infatti trovare ogni delizia al cioccolato per addolcire ogni momento, anche i più difficili! Il cioccolato, si sa, per merito del cacao è a tutti gli effetti un benefico antiossidante, antidepressivo naturale, energetico, afrodisiaco e persino snellente. E a CiccolandoVi 2018 ce ne sarà davvero per tutti i gusti!

L’iniziativa è stata presentata oggi in Sala Stucchi dall’assessore alle attività produttive Silvio Giovine, dal direttore di Confcommercio Vicenza Ernesto Boschiero e dal presidente della delegazione di Vicenza di Confcommercio Nicola Piccolo.

“Per realizzare del buon cioccolato è necessario avere delle particolari abilità creative e artistiche tali da realizzare un prodotto che possa deliziare il palato. Arte e creatività sono anche gli ingredienti del videomapping che da qualche settimana sta raccontando la storia della Basilica palladiana proiettando direttamente sulla sua candida facciata immagini suggestive. In occasione di Cioccolandovi nuove suggestioni si potranno ammirare per la prima volta sulla facciata del palazzo del Monte di Pietà – ha annunciato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Abbiamo, infatti, scelto questa manifestazione per offrire ai visitatori in anteprima il nuovo spettacolo di immagini, voci e musica che si ripeterà fino a novembre, in orari prestabiliti – ha concluso Giovine che ha successivamente ribadito l’intenzione di valorizzare corso Fogazzaro -. Come avvenuto ieri con il mercato dell’antiquariato, abbiamo voluto che anche durante CioccolandoVi venisse coinvolta una delle vie più suggestive del centro storico, corso Fogazzaro, in particolare il tratto da San Biagio ai Carmini. Qui, infatti, sabato 20 ottobre si potranno degustare le prelibatezze culinarie di Gusti in strada ascoltando buona musica, dalle 10 alle 24, e ammirare le opere espose a “Montmartre a Vicenza”, dalle 10 alle 20. Sarà un’occasione non solo per partecipare a due eventi ma anche per passeggiare lungo i portici del corso su cui si affacciano attività che fanno parte di una rete commerciale storica”.

“Invito tutti a visitare la prossima edizione di CioccolandoVi che porterà in città 29 aziende di maestri cioccolatieri, produttori che abbiamo ricercato con cura per garantire l’alta qualità delle prelibatezze esposte – è intervenuto il direttore di Confcommercio Vicenza Ernesto Boschiero -. CioccolandoVi è ormai diventato un appuntamento fisso che si arricchisce di anno in anno di iniziative collaterali in vari luoghi della città per portare i visitatori a scoprire il centro storico”.

Il cuore della città si trasformerà in una grande esposizione a cielo aperto di golose creazioni preparate appositamente per CioccolandoVi 2018 dai Maestri cioccolatieri delle 29 attività partecipanti alla manifestazione. In pratica, quintali e quintali di cioccolata in ogni forma e gusto, tra peccati di gola e delizie per i palati di ogni età, il tutto rigorosamente di qualità.

Come sempre i criteri utilizzati per definire chi “merita” un posto a CioccolandoVi sono, infatti, la proposta di prodotti non industriali, la garanzia di processi di produzione controllati e la qualità delle materie prime.

Il goloso percorso parte dalla centrale piazza dei Signori e prosegue su piazza Biade, piazzetta Palladio, piazza Garibaldi e rappresenta più luoghi d’Italia famosi per la produzione di cioccolato di qualità. In questo scorrere tra le creazioni più profumate e golose che ci siano, si avrà la possibilità di incontrare alcuni dei più bravi Maestri cioccolatieri d’Italia, presenti a CioccolandoVi fin dalla prima edizione del 2005, come Gabriele Mainero, Antonio Schettini, Adelia Di Fant, Giuseppe Marino. Per molti di loro, infatti, Vicenza rappresenta ormai una tappa obbligata, il luogo in cui ritornare di anno in anno con una produzione di cioccolato preparata ad hoc, per soddisfare i palati di molti affezionati clienti vicentini.

Tra gli stand si potrà ammirare, gustare, comprare, un ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le deliziose sacher e le intramontabili fragole con panna e cioccolato caldo. Inoltre per gli amanti del “cibo degli dei” ci sono anche le sculture di cioccolato e tante piccole raffinate creazioni tutte da gustare.

L’evento, giunto quest’anno alla 14^ edizione, è organizzato da Confcommercio Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza e l’associazione 50&Più.

Gli stand rimarranno aperti venerdì 19 ottobre dalle ore 13.00 alle 23.00, sabato 20 ottobre dalle 9.00 alle 2.00 di notte e domenica 21 ottobre dalle 10.00 alle 20.00.

Gli amici di CioccolandoVi ampliano la festa

Fin dalle prime edizioni la kermesse CiccolandoVi coinvolge il pubblico delle grandi occasioni e di tutte le età, attratto sia dai golosi prodotti e profumi degli stand, sia dall’atmosfera di festa che si respira per l‘occasione in centro storico.

Quest’anno, oltre a tutto questo, ci saranno altri buoni motivi per scegliere il centro storico di Vicenza per trascorrere piacevoli momenti tra negozi, vie e piazze.

Sabato 20 ottobre alle 19.45 si potrà assistere all’anteprima del nuovo videomapping che verrà proiettato in piazza dei Signori sulla facciata del palazzo del Monte di Pietà e che si potrà ammirare anche alle 21. Il nuovo suggestivo spettacolo si alternerà al videmapping già proiettato sulla Basilica palladiana che il 20 ottobre prenderà il via alle 20, 20.20 e 20.40 (le proiezioni proseguiranno fino al 4 novembre; avranno una differente programmazione dall’8 al 18 novembre – Basilica palladiana – dall’8 al 25 novembre al Monte di Pietà).

Sabato 20 ottobre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, in corso Fogazzaro, nel tratto compreso tra contra’ Cantarane e la chiesa dei Carmini, andrà in scena la quattordicesima edizione di Montmartre a Vicenza, ovvero la manifestazione en plein air con la quale i pittori vicentini espongono le loro opere ed incontrano gli appassionati d’arte. Per l’occasione 20 artisti vicentini presenteranno le loro creazioni realizzate con le tecniche pittoriche più varie.

Sempre sabato 20 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, si potrà invece degustare dell’ottimo cibo a “Gusti in strada”, la manifestazione che “porta in strada” i bar e ristoranti del tratto compreso tra contra’ San Biagio e contra’ Cantarane. Le attività partecipanti all’evento proporranno la loro cucina negli allestimenti al di fuori dei tradizionali locali, con piatti di degustazione e veri e propri menu accompagnati da musica e attrazioni di spettacolo di arte varia durante tutta la giornata a partire dalle ore 10.00. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Casa del Fogazzaro

Da lunedì 15 ottobre a domenica 21 ottobre 2018, in contra’ Manin e contra’ Santa Barbara, ammirando le vetrine dei negozi, si potrà vedere la mostra itinerante di fotografie artistiche e quadri degli associati della 50&Più – Confcommercio di Vicenza. Le opere esposte sono quelle che hanno ricevuto più consensi e riconoscimenti al Meeting della creatività e al Concorso nazionale di prosa, poesia e pittura.

Da venerdì 19 ottobre a domenica 21 ottobre, in piazza Biade le concessionarie d’auto Gruppo Ceccato, Fergia automobili e Autovega esporranno le ultime novità e modelli delle principali case automobilistiche.

Infine, in occasione di CioccolandoVi alcuni negozi offrono sconti e degustazioni. Come ad esempio il negozio Yankee’s Love di Stefania Zanonato in via Paolo Lioy, 7 a Vicenza, che propone le candele al cioccolato con il 30% di sconto.

Venerdì e sabato dalle 18.00 alle 22.00 al “Tavernacolo di Vicenza” in corso Padova, 170 si potranno degustare tre vini con altrettanti abbinamenti di cioccolato: cioccolato bianco e Monbazillac, cioccolato al latte e Moscato rosa, cioccolato fondente e Recioto della Valpolicella.

Nei tre giorni di CioccolandoVi, degustazione di cioccolato del commercio equo e solidale anche da Unicomondo in contrà Catena 21; in orari prestabiliti si potrà approfittare dell’emozionante percorso sensoriale sul cioccolato monorigine.

Ciokkolatte, in corso Fogazzaro, 13 nei tre giorni della kermesse propone crepes speciali con impasto di cacao, crema pasticcera, frutti di bosco e crunch fondenti