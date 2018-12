VICENZA – Uffici Comunali, confermati traslochi da via Torino: ecco cosa resta

L’ufficio Autorizzazioni impianti pubblicitari resta in viale Torino

Confermati tutti gli altri traslochi

Diversamente da quanto già comunicato, per motivi organizzativi l’ufficio Autorizzazioni impianti pubblicitari per ora non si sposta a Palazzo degli Uffici, ma resta in viale Torino 19.

Proseguono, secondo i programmi, gli altri traslochi.

Uffici demografici, urp e sportello ztl apriranno, quindi, lunedì 24 dicembre a Palazzo degli Uffici. In viale Torino rimarrà l’intero settore Tributi.

L’ufficio Oggetti rinvenuti resterà in viale Torino fino a martedì 8 gennaio, per poi riaprire a Palazzo Trissino da mercoledì 9 gennaio.