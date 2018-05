VICENZA – S. Bortolo e parcheggiatori abusivi: Mis e Fn danno l’ultimatum

Il Movimento Italia Sociale Vicenza e Forza Nuova, dopo il blitz di giovedì 10 maggio contro la presenza di carovane nomadi in via Savona a Torri di Quartesolo, tornano a prendere di mira la situazione del parcheggio dell’ospedale di Vicenza, campo d’azione dei parcheggiatori abusivi. “Abbiamo perso il conto dei presidi che abbiamo messo in atto al San Bortolo – è Gian Luca Deghenghi del Mis Vicenza a parlare – per chiedere all’amministrazione ed alla Questura un’azione decisa e definitiva contro sbandati e parcheggiatori abusivi che molestano i cittadini davanti all’ospedale. Poco più di un mese fa (domenica 8 aprile) siamo giunti fino alla provocazione, sostituendo per una mattinata i parcheggiatori abusivi con i nostri militanti, ma nulla sembra scuotere dal torpore il Sindaco Variati. I controlli sporadici della Polizia Locale, dimostratisi inutili, rimangono l’unica risposta. Lanciamo, dunque, a nome dei vicentini, un ultimatum all’amministrazione: o si cambia registro e si prospetta un’ipotesi seria per risolvere questa intollerabile situazione di degrado ed insicurezza, o i militanti del Mis e di Forza Nuova, a partire dai prossimi giorni, sorveglieranno a turno il parcheggio, quotidianamente e ad oltranza, pretendendo l’intervento di Vigili e Forze dell’Ordine ogni volta che vedranno apparire i parcheggiatori abusivi.” Daniele Beschin, di Forza Nuova, aggiunge: “Allarghiamo la richiesta di intervento al San Bortolo anche al prossimo inquilino di Palazzo Trissino, nutrendo poca fiducia in un tardivo ravvedimento di Variati, ormai a fine corsa. Intervenire sul degrado del San Bortolo, ricovero di barboni all’interno, con il parcheggio dei dipendenti in balia di sbandati e topi d’auto e quello esterno presidiato da parcheggiatori abusivi molesti ed accattoni, deve essere una delle prime preoccupazioni del nuovo sindaco in ambito sicurezza.”