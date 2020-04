VICENZA – Plateatici senza vincoli quando si riaprirà

In previsione della riapertura dei negozi e degli esercizi commerciali, il Comune di Vicenza sta studiando nuove modalità a sostegno delle attività.

Oggi la giunta comunale ha approvato una delibera di consiglio che prevede agevolazioni in tema di plateatici utilizzati da bar, ristoranti, pizzerie con la deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del “Regolamento per l’occupazione di aree pubbliche per spazi di ristoro all’aperto” sino al 31 dicembre 2020.

Inoltre la giunta ha dato la possibilità ai negozi di richiedere l’uso di una porzione esterna all’attività per abbellirla.

“Vogliamo agevolare il più possibile gli esercizi commerciali e i negozi nel momento in cui potranno aprire confidando che le disposizioni del governo in materia arrivino quanto prima – spiega il sindaco Francesco Rucco -.

Gli spazi all’aperto saranno fondamentali per tutte le attività per questo abbiamo previsto una deroga specifica al regolamento.

I plateatici di bar, ristoranti, pizzerie potranno dunque estendersi oltre i limiti previsti attualmente e senza costi aggiuntivi, occupando un’area superiore al 100% della superficie dell’esercizio commerciale oppure si potrà chiedere una superficie complessiva esterna superiore a 100 metri quadrati”.

“Provvederemo, inoltre – specifica l‘assessore alle attività produttive Silvio Giovine – a semplificare l’iter burocratico per l’ampliamento poiché non sarà più necessario il via libera della commissione, ma sarà sufficiente un passaggio interno. L’obiettivo sarà poi l’esenzione del pagamento dei plateatici per tutto l’anno proprio perchè comprendiamo le difficoltà economiche che i titolari devono sostenere e che perdureranno anche con la riapertura. Tutto quello che potremo fare per le nostre attività lo faremo “.Nel dettaglio, quindi, dove sarà possibile, rispettando ovviamente tutti i requisiti in termini di impatto estetico e sicurezza, sino al 31 dicembre 2020, i gestori dei pubblici esercizi potranno richiedere un’occupazione di suolo pubblico superiore al 100% della superficie del proprio esercizio commerciale o avere una superficie complessiva per il plateatico esterno superiore a 100 metri quadrati. Non saranno applicate ulteriori maggiorazioni sino al 31 dicembre 2020. Le nuove istanze di ampliamento dei plateatici saranno sottoposte all’autorizzazione del direttore del servizio Suap-commercio, e non sarà necessaria l’acquisizione del preventivo parere della commissione plateatici.

Inoltre i negozi potranno richiedere l’utilizzo di una porzione di area pubblica prospiciente ai punti vendita con finalità di abbellimento dell’attività. La concessione potrà durare fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere richiesta dalle attività commerciali che si trovano in zone pedonali o a traffico limitato.”I negozi potranno avere a disposizione un’area che, seppur di dimensioni ridotte, consentirà di rendere ancora più attrattiva l’attività” – precisa Giovine.Sarà predisposta a breve la modulistica per fare richiesta e la domanda sarà vagliata dagli uffici Suap-commercio. Un riscontro positivo sarà dato alle richieste che garantiranno la sicurezza dei luoghi, il transito dei pedoni e la circolazione dei mezzi.