VICENZA – Nuove donazioni per il Museo del Risorgimento

La giunta comunale ha accolto nei giorni scorsi due donazioni di documenti e oggetti destinati al Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza.

Si tratta di una serie di 46 armi antiche, bianche e da fuoco, datate tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, raccolta appartenuta al collezionista Ugo Diamanti i cui familiari, con un atto di sensibilità culturale, hanno espresso la volontà che venga conservata a Villa Guiccioli, consentendo così di integrare il già importante e per molti aspetti unico patrimonio di questo genere di raccolte custodito nel museo.

La seconda donazione è un fondo archivistico del generale Achille Papa conservato fino ad oggi dall’Associazione Culturale Sabotino di Gorizia (in via di scioglimento dopo 40 anni di attività). Su proposta della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, andrà ad accrescere il patrimonio documentario del museo di Villa Guiccioli.

Il materiale del generale Papa è costituito da numerosi documenti manoscritti risalenti al primo conflitto mondiale, fotografie del fronte, mappe militari e taccuini militari. La stessa Soprintendenza del Friuli ha dichiarato, nel maggio scorso, questa documentazione “di importante interesse storico”, e ha individuato nel Museo del Risorgimento il sito di destinazione più idoneo per la donazione. Nella nota della Soprintendenza che autorizza la donazione, si fa riferimento al Museo del Risorgimento come “sede prestigiosa di destinazione del materiale documentario”, anche per la possibilità di congiungere ed integrare l’archivio del generale Papa a quanto già conservato in Museo. Nel 2016 infatti uno dei nipoti del generale Papa, Achille Sacchi di Milano, aveva voluto consegnare parte delle memorie di famiglia all’Istituto di Vicenza.

“Ringrazio i donatori – dichiara il sindaco Francesco Rucco – per aver individuato nel nostro Museo del Risorgimento e della Resistenza il luogo più adatto a conservare e valorizzare questi preziosi materiali. Del resto il museo di Villa Guiccioli è stato considerato, soprattutto in occasione del centenario della Grande Guerra, luogo di eccellenza nazionale per la conservazione di importanti archivi e raccolte documentarie, con una funzione di tutela e di divulgazione del patrimonio storico e culturale riconosciuta in Italia e all’estero”.

La donazione dell’associazione Sabotino, di notevole interesse storico per il Museo di Villa Guiccioli, si aggiunge ad altri lasciti di documentazione fotografica, di oggetti e cimeli provenienti da archivi familiari, che in questi ultimi anni, in occasione della ricorrenza del Centenario del primo conflitto mondiale, sono entrati a far parte delle collezioni del Museo.

La documentazione sul generale Papa contribuisce a tracciare un inedito ritratto della figura di Achille Papa, sia come uomo che come militare.

Il generale Papa, nato a Desenzano del Garda nel 1863, medaglia d’oro al valore militare e comandante della Brigata Liguria sul Monte Pasubio e sull’Altopiano dei Sette Comuni durante la Grande Guerra, viene ricordato come uno dei personaggi più importanti della storia militare italiana ed in particolare nelle vicende belliche della Grande Guerra sulle montagne vicentine, sull’Altopiano di Asiago e sul Monte Pasubio. Viene ucciso sulla Bainsizza, sul Carso, nell’ottobre del 1917. A lui è intitolato tra l’altro il rifugio Papa ricavato sui ricoveri italiani alle Porte del Pasubio; la trentunesima galleria della strada delle 52 gallerie del Monte Pasubio porta il suo nome.

La donazione è composita e annovera nel dettaglio: 4 album fotografici e una cinquantina di fotografie sciolte, 8 taccuini manoscritti dai quali emerge la forte personalità del generale, una decina di tessere di riconoscimento, 7 cartoline due delle quali recano alcuni appunti manoscritti, 26 mappe militari di diverse località teatro delle manovre militari del generale, alcuni fogli di carta velina con appunti, 3 disegni a matita dei luoghi delle operazioni, 4 vedute dei profili montani luogo degli spostamenti delle truppe.