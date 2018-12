VICENZA – Natale a tutta…birra

L’evento “Bae de Nadae” (il nome fa riferimento alle decorazioni natalizie) arriva alla sua sesta edizione, riconfermandosi un format che riesce a coinvolgere i migliori locali di birra artigianale d’Italia e celebrare la festività più attesa dell’anno con birre create appositamente dai birrifici nazionali e internazionali appositamente per il Natale utilizzando lavorazioni specifiche e ingredienti selezionati. Dal 14 al 16 dicembre da Trieste a Lecce, saranno giorni all’insegna di degustazioni e approfondimenti nel mondo della birra artigianale, e i locali aderenti ospiteranno per l’occasione i vari mastri birrai provenienti da tutta Italia per raccontare le loro creazioni e gustarle con il consumatore finale.

Bae de Nadae è un evento che unisce realtà e territori diversi, uniti da un’unica passione per un settore – quello della birra artigianale – in forte crescita da 10 anni. Il birrificio “entra” nei pub, infatti i mastri birrai provenienti da tutta Italia saranno in un vero e proprio tour che permetterà di descrivere le birre appositamente studiate al pubblico. Aromatizzazioni ai fichi secchi, uva passa, zucchero candito, caramello, birre maturate in botte utilizzate per il vino … sono solo alcuni delle lavorazioni e dei gusti selezionati per offrire un prodotto che risulti di grande qualità. “Il comportamento del consumatore sta cambiando e questo è il motivo per cui i prodotti che offriamo risultano invitanti al consumatore” afferma l’organizzatore dell’evento Vanni Borin, titolare dei pub a marchio The Drunken Duck di Vicenza, “il consumatore che entra nei nostri locali è alla ricerca della qualità del prodotto e dell’ingrediente o del sapore particolare. La consapevolezza e soprattutto la conoscenza di cosa si sta consumando, genera il ‘buon bere’. Con questo evento celebriamo gli aromi caldi della birra e lavorazioni complesse e i birrifici più o meno giovani che mettono anima e corpo nel proprio lavoro. Alla fine il Natale è anche questo: sapere celebrare ma soprattutto significa condivisone!”.

Una tre giorni di celebrazione alla bevanda più antica, che dalla sua antica ricetta – che prevede come ingredienti protagonisti malto, orzo, acqua e lievito – di strada ne ha fatta molta: il boccale Made in Italy si caratterizza “per profonde innovazioni che vanno dalla certificazione dell’origine e chilometro zero al legame diretto con le aziende agricole ma anche alla produzione di specialità altamente distintive o forme di distribuzione innovative” afferma Coldiretti in un’intervista.

Di seguito la lista dei locali aderenti e dei birrifici partecipanti .

Locali aderenti:

The Drunken Duck, le più meglio birre – Quinto Vicentino (VI)

The Drunken Duck, BIRROteca – Noventa Vicentina (VI)

The Drunken Duck, Refettorio Birraio – Vicenza

Lucky Brews – Vicenza

Birrone – Bassano del Grappa (VI)

Ristretto 104 – Marostica (VI)

Beeriot – Monselice (PD)

Storie Dipinte – San Lazzaro di Savena (BO)

Hops – Rovigo

Barley Birroteca – Rovigo

Helmut – Mogliano Veneto (TV)

Busa dei Briganti” – Padova

Bluebeat – Lecce

Duri ai Bianchi – Mestre

Taverna del Porto – Padova

Napoleone – Resana (TV)

Taverna ai Mastri d’Arme – Trieste

Mani in Malto – Imola

Conestoga – Mestre

Mastro Birraio – Trieste

Yokelz Plan B – Trebaseleghe (PD)

Borgo D’Oltra – Isola della Scala (VR)

Urban Farmhouse – Pordenone

Donkey Pub – Albaredo (TV)

Tabir Birroteca Trantina – Taranto

Hop Store – Trieste

Pizza Margherita Ristopub – Quartu Sant’Elena (CA)

Stappo&Spillo – Villafranca di Verona (VR)

Ranzani 13 – Bologna

30 Mooding – Padova

I birrifici partecipanti: