VICENZA – MondoMotoriShow, domani il via in Fiera

Ci siamo, è arrivato il momento di accendere i motori: inizia domani MONDOMOTORI SHOW, il salone dei motori e della bici organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). Protagonisti della 10^ edizione della manifestazione, che si terrà in Fiera di Vicenza domani e domenica 25 marzo, saranno i tanti marchi leader nel settore auto, moto, racing e bike che, suddivisi in 5 padiglioni, vedranno i loro concessionari ufficiali presentare ai visitatori le anteprime e le nuove uscite dei rispettivi settori. La Hall 7 sarà dedicata al settore automobilistico e al suo interno esporranno i rivenditori autorizzati di tutti i marchi più importanti dell’automobilismo mondiale. Sarà presente ELECTRIC SPACE, uno spazio di 300 mq a cura di Infomotori.com nel quale si potranno trovare tutte le auto elettriche oggi commercializzate in Italia. Da non perdere, nella mattinata di domani, l’Eco raduno di macchine elettriche. La Hall 1 ospiterà il mondo delle moto a 360°, dalle resistenti e veloci enduro-cross, alle moto custom personalizzate in base a gusti e necessità, alle café-racer, sino a tutti i modelli da turismo. Non mancheranno all’interno del padiglione le aziende leader specializzate in abbigliamento e accessori, che presenteranno tutte le novità a prezzi promozionali. La Hall 2 sarà la casa di MONDO BICI. Qui si potranno trovare tutti i nuovi modelli del settore, con un occhio di riguardo alle nuovissime biciclette elettriche con motori, batterie e caratteristiche sempre più all’avanguardia, esposte dalle aziende top della categoria. In esposizione anche diversi modelli della categoria “corsa” quali mountain bike, down hill e city bike. La Hall 4 sarà poi completamente dedicata al mondo del racing, dei ricambi e degli accessori.

Verranno esposti prototipi, auto ufficiali da rally, impianti audio, Show car, accessori e ricambi per tutte le categorie, ed esperti preparatori forniranno consigli agli appassionati di racing per trasformare al meglio e personalizzare le proprie auto. All’interno della Hall sarà possibile ammirare anche le fantastiche Ferrari 458 e Lamborghini Huracán del Team Ram. Nella Hall 6 i visitatori troveranno uno spazio completamente dedicato all’usato di qualità, dove trovare una vasta gamma di vetture d’occasione ed offerte “promo fiera”. Ad emozionare i presenti a MONDOMOTORI SHOW ci penseranno soprattutto gli imperdibili live show Durante la due giorni del Salone saranno molte le grandi performance su due e quattro ruote. Dal drifting, al freestyle motocross, passando per performance di stuntriding e quadmotard. Il drift live show si svolgerà in entrambi i giorni della manifestazione, nell’area esterna appositamente adibita. Si esibiranno piloti esperti della disciplina, che da anni partecipano alle più importanti manifestazioni e gare a livello nazionale. Il Drifting consiste nell’impostare la curva con l’auto a trazione posteriore, “sbandando” e mantenendo un angolo delle ruote anteriori diverso da quelle posteriori. Si continua con lo show di freestyle motocross. Si potranno ammirare i riders Daboot esibirsi dalle rampe in salti di 21 metri, durante i quali eseguiranno moltissime figure e acrobazie, incluso il famoso back flip o giro della morte. Saranno quattro i piloti performer al Salone. E a proposito di emozioni, ci sarà anche Didi Bizzarro, che si esibirà all’interno della manifestazione con le sue fiammanti Ducati Monster e BMW in evoluzioni su due e quattro ruote. E ancora il team Quadriftrace che a MONDOMOTORI porterà mezzi un po’ diversi dal classico quad, molto dinamici e con allestimenti ribassati come nel quadmotard, che consentiranno bellissime evoluzione di drift. Infine il Team Oltregara parteciperà con i suoi piloti di off road. MONDOMOTORI SHOW sarà anche l’occasione per conoscere tanti piloti storici del panorama automobilistico e motociclistico italiano. A gestire questi momenti ci sarà Aci Vicenza, in un suo spazio nella Hall 4, fortemente voluto dal Presidente Luigi Battistolli, dove verrà affrontato in diversi incontri anche il tema della sicurezza stradale. Tra i tanti campioni presenti ci saranno Franco Picco, 10 partecipazioni alla Paris Dakar, e Vittorio Caneva. Ci sarà anche Miky Biasion, ex pilota rally due volte Campione del Mondo, che insieme a Picco racconterà della corsa nel deserto più emozionante di sempre, la Paris Dakar E poi Roberto Coda e Roberto Cremona, piloti di moto, e il giornalista Roberto Cristiano Baggio, il pluricampione italiano di rally Franco Cunico, il pilota rally disabile Stefano Fusilli e ancora Eddie Sciessere e Flavio Zanella. Sarà presente anche Renzo De Tomasi, organizzatore di diverse gare di rally.