VICENZA – Il mercato di Campagna Amica fa rivivere il centro storico

Il centro storico di Vicenza si colora di giallo ogni sabato, con un corollario di eventi che ruotano attorno al mercato coperto di Campagna Amica, attivo in via Cordenons 4 (di fronte al liceo Pigafetta) dalle 9 alle 18. La giornata di sabato 13 gennaio è stata particolarmente entusiasmante, anche grazie all’agri-trattamento nutriente alle mani, realizzato rigorosamente con prodotti a km zero dall’estetista Ilaria Rigoni dell’Agriturismo Gruuntaal di Asiago ed allo show-cooking messo a punto dall’agrichef Roberto De Marchi, che ha proposto un’insalatina tiepida con castagne selvatiche, chicchi di melograno, frutti rossi disidratati e sfilacci di faraona capponata, una rivisitazione curiosa di un piatto tipico della cucina vicentina. Il tutto bagnato dai vini della Cantina Tonello di Montorso, che ha illustrato la propria produzione locale con un percorso di degustazione. Alla giornata ha preso parte anche il direttore nazionale di Campagna Amica, Carmelo Troccoli, in visita al mercato coperto di Vicenza, che non ha esitato a definire un’eccellenza nel panorama nazionale. “I mercati di Campagna Amica sono il luogo d’incontro per eccellenza tra produttori e consumatori – spiega il direttore Troccoli – capaci di creare un nuovo paradigma del cibo. Attorno ai prodotti del territorio, i più freschi che si possono trovare in città, si genera un’economia sana, sostenibile e vitale. Il mercato coperto non è, infatti, un semplice luogo di acquisto, ma si fa formazione ed informazione”. Chiamarlo mercato, quindi, è riduttivo, perché l’area che un tempo era occupata dalla Camera di commercio di Vicenza, sorge in pieno centro storico, in una zona sulla quale pochi hanno osato investire, in quanto ritenuta appartata, ma che oggi Coldiretti ha riportato allo splendore. E sono numerosi i vicentini che colgono l’occasione, ogni sabato dalle 9 alle 18, per fare la spesa ed incontrarsi, dedicando un po’ di tempo anche ad una salutare passeggiata all’aria aperta, anche optando per la consegna della spesa a domicilio. “I consumatori sono sempre più esigenti ed orientati a questo modello di offerta – aggiunge il direttore Troccoli – ed i produttori vogliono dare il meglio ed i prodotti, al di la dell’etichettatura, sono caratterizzati dalla trasparenza totale. Non vogliamo più saperne dei cibi anonimi”. La giornata è stata appassionante, anche grazie agli eventi che hanno fatto da corollario al mercato: in piazza San Lorenzo, infatti, è stata proposta una mostra dedicata al falso made in Italy, con animazione musicale a cura di giovani deejay vicentini; il laboratorio didattico “Disegniamo e lavoriamo con il legno, alla scoperta del fantastico mondo dei cavalli”, a cura della Fattoria didattica Rodeghiero Paints di Molvena ed il laboratorio didattico “Scopriamo l’origine di frutta e verdura”, a cura della Fattoria didattica Il Giglio Rosso di Arsiero. Nell’area antistante l’ingresso al mercato, invece, hanno trovato spazio un gazebo conoscitivo del Broccolo bassanese ed uno con distribuzione dell’agri-aperitivo e del vin brulé. Spazio anche alla solidarietà, con gli artisti di strada di Dottor Clown, che per l’intera giornata hanno rallegrato e movimentato il centro storico. “Entusiasma vedere che in questi mercati è crescente la presenza di giovani – conclude il direttore Troccoli – a significare un importante ritorno al lavoro agricolo. Il Veneto, poi, è una delle principali regioni agricole, con settori di eccellenza a livello nazionale ed il mercato coperto di Campagna Amica rappresenta senza dubbio un’eccellenza nel panorama nazionale. Le istituzioni devono rendersi conto di ciò che sta facendo Coldiretti e facilitare un processo irreversibile ed appassionante”. Compiaciuti per la riuscita della giornata e per l’andamento del mercato anche il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù: “la risposta dei vicentini è straordinaria, al di la delle più ottimistiche aspettative, e crediamo che il mercato coperto di Campagna Amica fosse atteso dai vicentini, che l’hanno accolto a braccia aperte e lo frequentano abitualmente con soddisfazione”.