VICENZA – Menti, c’è l’ok del Comune per il L.R. Vicenza

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco scrive a Roberto Fabbricini, commissario straordinario FIGC, per confermare non solo la fiducia nel progetto di Renzo Rosso da parte sua e di tutta la comunità berica, ma anche l’uso del Menti per le partite casalinghe della nuova squadra:

“Come sindaco e a nome della città di Vicenza desidero confermare il supporto unanime che l’Amministrazione e la comunità vicentina manifestano al progetto sportivo di Renzo Rosso riguardante il rilancio del Vicenza calcio. Un consenso che trova fondamento non solo nella serietà, solidità e visione programmatica dell’imprenditore e del gruppo industriale di cui è a capo, ma anche da alcuni elementi iconografici di grande importanza per la città e la sua gente, quali la scelta del nome che evoca simbolismo e collegamento con il passato e la tradizione della nostra squadra e il mantenimento dei colori sociali. A seguito di ciò, esprimo fin d’ora la disponibilità a concedere alla società la disponibilità dello stadio Menti di Vicenza per disputare le gare casalinghe del prossimo Campionato di Serie C. Impianto che risponde ai requisiti della categoria […] Con l’ impegno a modificare, appena l’istanza fosse accolta in FIGC l’attuale convenzione in essere (per i prossimi due anni) con la nuova denominazione della società”.