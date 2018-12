VICENZA – MANOVRE DI DISOSTRUZIONE: ECCO COME FARE

La cronaca degli ultimi giorni ha messo in evidenza come il problema del soffocamento, specialmente in età infantile, sia tra le cause principali di morte infantile accidentale tra le mura domestiche o nelle scuole. 50 sono i casi all’anno di morte per soffocamento in Italia, non ultimo il tragico fatto avvenuto ieri nel Vicentino.

Il video seguente è stato prodotto dal Dott. Fausto D’Agostino medico chirurgo responsabile dell’Associazione Centro Formazione Medica, da sempre impegnato nel divulgare le manovre salvavita, con la regia di Angelo Cascione, gli attori: Fabio Salerno, Mina Albanese, Danny Losito, Sofia Casale, Loana Marangio, Lorenzo D’Agostino. La voce finale è di Domitilla D’Amico voce italiana di attrici come Scarlett Johansson, Anne Hathaway, Emma Stone e da ultimo impegnata come doppiaggio nel film Il ritorno di Mary Poppins. Il video vuole divulgare ai genitori, ai nonni, agli insegnanti, a qualsiasi cittadino l’importanza di conoscere semplici manovre che permettono di poter salvare una vita. Sapere quello che si deve fare è importantissimo, fondamentale: condividete questo video.