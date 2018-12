VICENZA – Le grandi aziende in città a caccia di talenti

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Si terrà domani nel Complesso Universitario di Viale Margherita, a Vicenza, la 13ª edizione di Becoming Manager, evento ideato dagli studenti di JEst (Junior Enterprise dell’Università degli Studi di Padova) che mette in contatto i manager di grandi aziende con gli studenti delle lauree magistrali di Ingegneria ed Economia. L’evento consente ai manager di selezionare gli studenti più talentuosi attraverso colloqui di sei minuti, da approfondire eventualmente in un successivo colloquio tradizionale.

Il format scelto è quello della “Speed Interview”, un metodo di reclutamento innovativo in cui il fattore tempo è cruciale: nei sei minuti a disposizione lo studente dovrà fare un’ottima prima impressione agli occhi del manager, dimostrando quindi una gran dote di sintesi e la capacità di stupire positivamente l’interlocutore. Il meccanismo di rotazione rapida degli studenti consentirà a tutti i candidati di entrare in contatto con un gran numero di manager in poco tempo.

Saranno presenti all’evento ben 29 aziende di medie e grandi dimensioni tra cui spiccano multinazionali come Accenture, Bottega Veneta, Despar, Fincantieri, Gucci, IBM, Luxottica, Moncler, PwC e tante altre: una straordinaria opportunità per il futuro lavorativo degli studenti.

Secondo Leonardo Baldissin, responsabile di Becoming Manager 2018 «Becoming Manager è la massima espressione di ciò che JEst rappresenta: crescita per gli studenti, collaborazione con il territorio e impegno nella formazione. Quest’anno infatti si sono candidati più di 250 studenti e abbiamo raggiunto il numero record di 29 aziende partecipanti. Il percorso di preselezione cui gli studenti si sono sottoposti ha dato loro l’opportunità di informarsi sulle aziende, svolgere colloqui di gruppo, testare le proprie soft skills e partecipare ad una formazione con recruiter professionisti; il tutto per un’esperienza formativa impagabile».