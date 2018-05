VICENZA – La pianista russa Lilya Zilberstein al Comunale

Lunedì 28 maggio il recital della pianista russa chiude, al Teatro Comunale di Vicenza, la stagione concertistica della Società del Quartetto. In programma i “Moments musicaux” di Schubert e di Rachmaninov insieme a lavori di Liszt e Beethoven. Biglietti ancora disponibili.

Lunedì 28 maggio 2018 – Teatro Comunale Città di Vicenza, ore 20:45

– 108ª stagione concertistica della Società del Quartetto di Vicenza

– stagione artistica 2017-2018 del Teatro Comunale Città di Vicenza

Avrebbe dovuto essere il pianista newyorkese Murray Perahia a chiudere la stagione 2017/18 della Società del Quartetto – lunedì 28 maggio al Comunale di Vicenza – ma i malanni fisici che l’hanno inseguito per tutto questo “annus horribilis” gli hanno fatto cancellare anche i tre appuntamenti di fine stagione previsti a Vicenza, Milano e Torino.

A Vicenza la Società del Quartetto è riuscita a mantenere la data del 28 maggio, ultimo appuntamento della stagione concertistica, grazie alla grande disponibilità della pianista russa Lilya Zilberstein, chiamata a sostituire più che degnamente un nome prestigioso come quello di Perahia.

Dopo gli studi all’Istituto Gnessin di Mosca, Zilberstein è salita alla ribalta internazionale con la vittoria del Concorso Busoni di Bolzano nel 1987. Nel 1991 debutta con i Berliner Philharmoniker di Claudio Abbado, con i quali ha poi collaborato intensamente sia in teatro che in sala di registrazione con l’incisione dei Concerti di Rachmaninov per Deutsche Grammophon. Nel repertorio con orchestra la signora Zilberstein ha suonato con molte altre prestigiose formazioni fra le quali la Chicago Symphony, la Sinfonica Tchaikovsky di Mosca, la London Symphony, la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestra della Scala e la Staatskapelle di Dresda diretta da maestri come Axelrod, Berglund, Dudamel, Eschenbach, Levine e Tilson Thomas.

In recital, con orchestra e nel repertorio cameristico – soprattutto con il violinista Maxim Vengerov – la pianista moscovita tiene regolarmente concerti in ogni parte del mondo. Il connubio con Martha Argerich, che dura ininterrottamente da un ventennio, viene rinnovato di anno in anno con tournée di grande successo.

Lilya Zilberstein ha registrato una ventina di album (gran parte dei quali per Deutsche Grammophon) ed è molto apprezzata anhe come docente: è titolare di una cattedra all’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, all’Accademia Chigiana di Siena e tiene master-class in tutto il mondo.

Il programma proposto lunedì sera a partire dalle 20:45 per il pubblico della Società del Quartetto di Vicenza presenta – all’inizio e alla fine – i “Momenti musicali” di Franz Schubert (composti fra il 1823 e il 1828) e di Sergej Rachmaninov, venuti alla luce nel 1896. L’atmosfera decisamente romantica della serata prosegue con quattro lieder di Schubert, trascritti per pianoforte solo da Liszt e con un Beethoven raramente eseguito: le deliziose 24 Variazioni sull’arietta “Venni Amore” di Vincenzo Righini che oggi sono considerate a buon diritto una delle più importanti opere pianistiche composte dall’autore di Bonn nella primissima parte della sua fortunata carriera.

La 108ª stagione concertistica della Società del Quartetto fa parte della stagione artistica 2017/18 del Teatro Comunale Città di Vicenza.

Biglietti in vendita presso la sede della Società del Quartetto di Vicolo Cieco Retrone (0444 543729), la biglietteria del Teatro Comunale (0444 324442) e online (www.tcvi.it).