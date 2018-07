VICENZA – Da oggi biancorossi in ritiro ad Asiago

Oggi è iniziato ufficialmente il ritiro dei biancorossi.

I ragazzi di mister Colella sono partiti con il pullman alle ore 8 dallo stadio Menti per raggiungere Asiago; prima della partenza, sono stati presenti per un saluto e un in bocca al lupo, il Sindaco della Città di Vicenza, Francesco Rucco e l’Assessore alle attività sportive Matteo Celebron.

Già nella mattinata, i biancorossi svolgeranno la prima seduta di allenamento, prevista per le ore 10.30, allo stadio Zotti, nelle strutture messe a disposizione dal Comune di Asiago e dall’ASD 7 Comuni 1967 A.C..

Lo staff e la squadra soggiorneranno presso il Linta Park Hotel sino al 28 luglio.

Il programma degli allenamenti prevede, ogni giorno, una doppia seduta con inizio alle ore 10,00 nel mattino e alle ore 17,00 nel pomeriggio.

Sono in programma due amichevoli per testare la preparazione in vista dell’inizio del campionato: domenica 22 luglio, alle ore 17 contro l’ASD 7 Comuni 1967, squadra militante nel campionato di Seconda Categoria; mentre mercoledì 25, alle ore 17, il test amichevole sarà contro il Real Vicenza SSD, team di giocatori svincolati.

Al termine della gara contro l’ASD 7 Comuni, in Piazza Risorgimento II, è previsto un saluto alla Città di Asiago da parte della dirigenza, della squadra e dello staff tecnico, per ringraziare le autorità locali per l’ospitalità e per un saluto ai tifosi presenti”.