VICENZA CALCIO – La Lega Pro: “Gravina strumentalizzato”

La Lega Pro in un comunicato appena diramato precisa che le dichiarazioni del Presidente Gabriele Gravina sono state travisate e strumentalizzate: “Il Presidente Gravina mantiene la sua posizione di super partes, ed a domanda specifica sull’iter procedurale a seguito di eventuale ricorso di un club, ha semplicemente comunicato la procedura che viene adottata. La situazione del Santarcangelo è analoga a quella che si verificò al termine del campionato 2016-2017 in serie B, la partita di play- out, V. Lanciano- Salernitana, che fu rinviata di fronte al ricorso presso il Collegio di Garanzia del CONI. Se il Santarcangelo dovesse impugnare di fronte al Collegio di Garanzia le decisioni del Tribunale federale, ci troveremmo nella stessa situazione del finale di campionato serie B 2016-2017 e, pertanto, la partita Vicenza-Santarcangelo subirebbe uno slittamento di data”.