VICENZA – Atti vandalici: sopralluogo alla Casa delle Associazioni

L’assessore comunale al patrimonio Isabella Dotto ha fatto visita alla Casa delle Associazioni di via Arzignano, per verificare in prima persona i danni dell’incursione dei giorni scorsi.

“Mi chiedo – premette l’assessore Dotto – cosa pensavano di trovare i ladri in uno stabile che ospita associazioni di volontariato. Di certo sono più ingenti i danni che hanno causato del valore della refurtiva, ma è grande l’amarezza per un gesto che va a penalizzare chi si impegna per la comunità, a titolo gratuito e offrendo tempo e professionalità.” Danni che, per inciso, andranno perlopiù a carico proprio della comunità, visto che lo stabile di via Arzignano è di proprietà comunale.

Oltre ai tecnici comunali, erano presenti al sopralluogo anche Mario Bagnara, presidente dell’associazione Amici dei Musei, e Danilo Andriollo, presidente Anpi.

“Prendo atto – afferma Dotto – che la porta di ingresso deve essere sostituita con una più robusta. Si vedono i segni di effrazione, con molta probabilità è stato questo il punto di accesso dei malviventi. Non era naturalmente in preventivo, ma è una spesa a cui dobbiamo provvedere quanto prima, per evitare che si verifichino altri episodi simili .”

La Casa delle Associazioni era già stata meta lo scorso settembre di un sopralluogo dell’assessore al patrimonio, nel programma di censimento degli stabili di proprietà comunale al fine di razionalizzarne l’uso. “A breve – conclude la Dotto – convocherò le associazioni che occupano lo stabile, per valutare con loro eventuali interventi necessari a rendere più sicuro e funzionale l’immobile, tenendo conto che l’impegno deve essere condiviso visto che è interesse anche e soprattutto delle associazioni poter usufruire di una sede in buone condizioni.”