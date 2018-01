VICENZA – 2018, l’anno di Team for children Vicenza

Il 2017 si è concluso positivamente per Team for children Vicenza Onlus, con un gran numero di eventi di raccolta fondi realizzati, tanta passione e molti sogni ancora da definire e che, con la generosità dei vicentini, potranno diventare realtà. “Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto nell’anno che si è da pochi giorni concluso – commenta la presidente di Team for children Vicenza Onlus, Coralba Scarrico – e la carica che ci hanno dato i nostri bambini ci sprona ad andare avanti con convinzione e tanta forza, per il loro bene e per l’amore che le loro famiglie meritano durante il percorso di cura ed anche quando, si spera il prima possibile, si passerà davanti all’ospedale guardandolo come un vecchio ricordo”. Team for children Vicenza Onlus è attiva nel Vicentino per promuovere la conoscenza delle patologie oncologiche nei bambini, per stimolare la generosità della comunità e, non ultimo, per cambiare la percezione della struttura ospedaliera. L’ospedale deve essere concepito come un luogo in cui degli specialisti, ma prima di tutto delle persone, si prendono cura dei nostri cari con grande umanità e professionalità, in un ambiente reso accogliente, facendo tutto il possibile per farli stare meglio. “Con questo spirito si affrontano le difficoltà in modo diverso, con positività e, soprattutto, infondendo un messaggio buono a chi soffre. Ed è proprio così – sottolinea la presidente Scarrico – che pensiamo ogni nostra attività, dalla donazione di attrezzature all’ospedale al più semplice dei mercatini o degli eventi di raccolta fondi”. Il 2017 è stato un anno ricco di eventi, con personaggi più o meno noti al piccolo schermo ed al mondo del teatro e dell’arte, tutti contraddistinti da una grande generosità, che hanno consentito di realizzare importanti obiettivi. Dall’ecografo pediatrico donato all’ospedale, la Ferrari degli ecografi, costato più di 75.000 euro, alla stanza filtro, che verrà portata a termine in questo mese di gennaio e consentirà il ricovero in sicurezza sia ai pazienti oncologici che agli infettivi ed ha richiesto un impegno complessivo di spesa di oltre 55.000 euro. Il 2017 è stato un anno importante anche per l’acquisto di prodotti di routine e per la formazione, nonché per gettare le basi su cui costruire un grande progetto: Vicenza Ospitale, una casa per i genitori dei bambini ricoverati al San Bortolo. “Abbiamo acquistato e continueremo a farlo, supportando così l’ospedale di Vicenza – conclude la presidente Scarrico – materiale di consumo di vario tipo, come mascherine, tappi, levacerotti e cerotti speciali. Inoltre, abbiamo permesso la formazione prevedendo una borsa di studio per un medico ed una psicologa per il reparto di Pediatria, nonché fornendo il necessario sostegno alle famiglie in difficoltà. Accanto a queste attività, l’Associazione ha intrapreso una serie di colloqui con istituzioni del territorio, partendo dalle organizzazioni di categoria: Industriali, Artigiani, Commercianti e mondo agricolo, per sensibilizzarle e trovare un valido sostegno per il progetto Vicenza Ospitale”.