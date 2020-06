Vi.Abilità Srl cerca 8 tecnici, domande entro il 15 giugno

Vi.Abilità Srl cerca tecnici. Otto per la precisione, con contratto di apprendistato professionalizzante per essere successivamente inquadrati come istruttori tecnici di categoria C.

Il contratto di apprendistato dura 36 mesi con possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

I candidati devono avere al massimo 29 anni ed essere in possesso di patente di guida B o superiore. Non è richiesta alcuna esperienza specifica nel settore, ma è necessario avere conseguito un diploma di maturità ad indirizzo tecnico, ad esempio perito delle costruzioni, ambiente e territorio (Cat), geometra, tecnico dell’edilizia o diploma/laurea universitaria attinente le materie dell’architettura, dell’edilizia, dell’ingegneria, dell’urbanistica e pianificazione.

Nei 36 mesi di apprendistato, i giovani tecnici selezionati dovranno redigere istruttorie in campo tecnico nel rispetto delle procedure, effettuare attività di vigilanza e controllo tecnico dell’efficienza delle strade, affiancare i responsabili nel coordinamento delle squadre esterne e dell’attività dei cantonieri.

“Un’opportunità formativa e professionale” la definisce la presidente di Vi.Abilità Srl Magda Dellai. Vi.abilità S.r.l. è infatti un’azienda di importanza strategica nel settore dei lavori pubblici, nata nel 2001 per volontà della Provincia di Vicenza per un più efficace utilizzo delle risorse e per una più efficiente gestione della rete stradale provinciale di quasi 1300 km di lunghezza.

Tra le poche in Italia, forse unica, si occupa non solo di manutenzioni urgenti e ordinarie, ma anche di progettazioni, appalti ed esecuzione di infrastrutture stradali. Rappresenta quindi un modello di impresa in sintonia con l’attuale processo di modernizzazione e razionalizzazione del settore pubblico, in un ambito di competenza significativo: la manutenzione della rete viaria territoriale, la gestione dei ponti e viadotti dell’intera rete provinciale e la gestione dell’infrastruttura Tunnel Schio-Valdagno.

“Fare un’esperienza in un settore altamente tecnico è fondamentale per i giovani -commenta la Dellai- Vi.abilità opera in equilibrio tra il pubblico e il privato, in un settore come quello degli appalti pubblici , dei trasporti e della sicurezza stradale, che pone sfide importanti a livello professionale, di relazioni e nella costruzione del proprio futuro. In questi 36 mesi, che potranno essere ben di più, si acquisiscono esperienza e un bagaglio di specializzazione tecnica grazie al costante affiancamento di tutor.” Per partecipare alla selezione è necessario iscriversi entro il 15 giugno 2020 utilizzando esclusivamente la piattaforma online sul sito www.vi-abilita.it