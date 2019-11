Vestitini su misura per i bimbi prematuri grazie a Vicenza for children

Grande emozione per il Prematurity Day celebrato al Teatro San Marco di Vicenza, alla presenza dei volontari di Vicenza for children, capitanati dalla presidente Coralba Scarrico e dal direttore del dipartimento di Pediatria dell’Ulss 8 Berica, Massimo Bellettato, con tutto il suo staff. In occasione dell’evento, infatti, il designer vicentino Matteo Ward, ha consegnato degli straordinari body in fibre naturali. Un progetto probabilmente unico sul panorama nazionale.

“Siamo onorati di aver promosso questo progetto – spiega la presidente di Vicenza for children, Coralba Scarrico – in quanto finalmente anche i prematuri potranno indossare dei vestitini come tutti gli altri bambini. Sono dei grandi guerrieri e si meritano di essere trattati al pari di tutti gli altri bambini”.

Concetti sposati a pieno dal direttore del dipartimento di Pediatria dell’Ulss 8 Berica, Massimo Bellettato, che ha evidenziato come “ogni anno al San Bortolo nascono almeno 400 prematuri, una sessantina dei quali sono i gravi prematuri, ossia coloro che non arrivato a 1500 grammi di peso. Cinque bambini su cento rientrano nella categoria. Un dato significativo, che non deve spaventare, ma serve a far riflettere ogni futuro genitore”.

Il World Prematurity Day realizzato a Vicenza ieri pomeriggio dal personale della Tin (Terapia intensiva neonatale) dell’Ulss 8 Berica e Vicenza for children, in collaborazione con Fondazione San Bortolo Onlus, AllattandoVi, Croce Bianca e Centrale del Latte di Vicenza, ha visto un crescendo di emozioni, esperienze raccontate e cantate da genitori che ci sono passati.

Un’emozione culminata con la consegna dei primi body su misura consegnati dal designer Matteo Ward. “Con questo progetto vogliamo contribuire a garantire la salute dei piccolissimi pazienti prematuri degli ospedali, a partire da ciò che indossano. Questa la motivazione dietro la nascita della linea Me&Te – sottolinea Matteo Ward – una collezione di vestitini realizzati con un’innovativa fibra, il Crabyon, che in modo naturale inibisce la proliferazione batterica contribuendo a ridurre i rischi di infezioni, a maggior tutela delle pelli sensibili dei bambini. Me&Te è un progetto orientato allo sviluppo di soluzioni ai problemi ambientali e sociali causati dal settore moda”.

E la presidente Scarrico conclude: “il lavoro quotidianamente fatto dalla Pediatria di Vicenza è importante, così come viene riconosciuto il nostro ruolo di supporto e partner per una Sanità migliore. Un lavoro che svolgiamo con dedizione e grandi sforzi, ma altrettanto ricco di soddisfazioni. Occorre andare avanti e continuare ad interpretare e concretizzare le esigenze della Sanità vicentina e delle famiglie. I vestitini Me&Te, realizzati dall’azienda romagnola TM Projext e lanciati in collaborazione con l’innovativa realtà di design vicentina WRÅD, con tessuti dalle caratteristiche tecniche a misura di bambino e taglie adatte ai prematuri, prima introvabili, rappresentano un ulteriore segno di sensibilità dal grande valore. Proseguiamo in questa direzione la nostra opera, per stare vicino ai nostri bambini ed alle loro famiglie”.