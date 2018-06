VERONA – Tragedie sul lavoro: due operai morti schiacciati

Incidente sul lavoro a Poiano, in provincia di Verona. Un operaio di 42 anni, Pasquale Misitano, è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto una pesante sponda di cemento che, secondo le prime ricostruzioni, non era fissata bene ai ganci di sicurezza. Il lavoratore era impiegato in un’azienda che opera in subappalto nel cantiere per la realizzazione della variante alla provinciale 6 dei Lessini. Sono stati i colleghi della vittima a prestare i primi soccorsi. Sul luogo sono poi giunti gli operatori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di Grezzana e i tecnici dello Spisal-Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro.

E dopo la tragedia di questa mattina, un nuovo infortunio mortale sul lavoro è accaduto nel pomeriggio a Minerbe. Ha perso la vita un lavoratore romeno di 37 anni di Rovigo. L’uomo, dipendente di una ditta esterna, è rimasto schiacciato da un mezzo in movimento mentre era impegnato in un intervento di manutenzione nel mangimificio Zanon. È morto sul colpo, inutili i soccorsi.