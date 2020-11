VENETO – Violenta aggressione a tassista, arrestato giovane

Gli uomini della Squadra mobile della Questura di Verona hanno arrestato a Nogara (Verona), in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un giovane accusato di essere l’autore di una brutale aggressione ai danni di un tassista veronese avvenuta nella notte tra l’11 ed il 12 settembre scorso in piazza Simoni, nel centro della città. Per le ferite la vittima era stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto soccorso.

Dai filmati dell’impianto di videosorveglianza della stazione di Porta Nuova, la Squadra Mobile veronese ha individuato tre giovani, scesi a Verona da un treno proveniente da Bologna. Fra questo è stato riconosciuto l’aggressore. L’ulteriore analisi dei filmati ha consentito di accertare che i tre giovani, trascorsa la serata a Verona, avevano fatto rientro in treno a Nogara l’indomani mattina. Le indagini si sono poi sviluppate a Nogara e l’analisi dei tabulati telefonici del cellulare del giovane hanno confermato le sue responsabilità.