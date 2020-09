VENETO – Scontro fra mezzi pesanti: due feriti e autostrada bloccata

Poco prima delle 17:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, al km 439, allo svincolo per l’uscita per San Stino di Livenza in direzione Trieste per un tamponamento tra mezzi pesanti, tra cui una bisarca che trasportava 12 auto: due feriti. I pompieri arrivati da Portogruaro e da Mestre con l’autogrù hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM. Sono ora in corso le operazioni di rimozione dei mezzi. Sul posto il personale di autovie venete e la polstrada. Traffico al momento bloccato.