VENETO – Schianto mortale a Chioggia sulla vecchia Romea

Grave incidente stamane alle 8 sulla vecchia Romea (Via Rebosola). Tre i messi coinvolti. Una persona è morta mentre altre due, passeggere dello stesso veicolo sono rimaste ferite ed una quarta persona è rimasta illesa. Gravemente ferita anche una donna.

L’uomo deceduto è Alessandro Fanton, 55enne, mentre la moglie e il figlio sono stati ricoverati in ospedale.

Circolazione bloccata e mezzi del soccorso in azione con vigili del fuoco, Suem, polizia locale che si occupa dei rilievi e carabinieri che aiutano a gestire la viabilità. Traffico in tilt lungo la strada e intervento dei vigili del fuoco, Suem, polizia locale che si è occupate dei rilievi e dei carabinieri che hanno aiutato a gestire la viabilità.

Fanton, a bordo di una Kia Carens, avrebbe effettuato un sorpasso per poi rientrare nella sua corsia. Inevitabile però lo scontro con una Peugeot, condotta da una chioggiotta di 39 anni, che proveniva in senso contrario.

Non è chiaro se la donna abbia accusato un malore o, vedendo l’auto di Fanton in sorpasso abbia sterzato, impattando con quest’ultimo.