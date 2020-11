Veneto – Salvataggi in montagna: giovane bloccata in palestra roccia e boscaiolo colpito da tronco

Alle 14 circa l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione della Palestra di roccia della Val Gallina, a Soverzene, poiché risalendo la ferrata una giovane, impaurita, non era più in grado di proseguire. La ragazza, una ventiduenne bellunese, che si trovava con un amico ferma a una cinquantina di metri da terra, è stata recuperata dal tecnico di elisoccorso utilizzando un verricello di 15 metri, per essere poi lasciata in un prato nelle vicinanze. Il compagno è sceso autonomamente. Pronto a intervenire il Soccorso alpino di Longarone. Alle 16 circa l’eliambulanza è stata inviata in un bosco della Val Da Rin, ad Auronzo di Cadore, dove un boscaiolo che stava tagliando piante con il padre era stato investito da un tronco. Sbarcati con un verricello di 60 metri, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure all’uomo, per un sospetto politrauma. Immobilizzato e imbarellato, l’infortunato è stato issato a bordo e trasportato all’ospedale di Belluno.