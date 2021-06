VENETO – Ragazza lettone si perde in montagna con il temporale: trovata nella notte

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Ieri sera attorno alle 23.15 il Soccorso alpino di Cortina è stato allertato a seguito dell’allarme lanciato dal Rifugio Biella, dove erano arrivati tre escursionisti che avrebbero dovuto incontrarsi lì con un’amica partita dal Lago di Braies e mai arrivata. La donna, una turista lettone, aveva iniziato la salita verso le 18 e l’ultimo contatto risaliva alle 20, quando aveva detto ai compagni di essersi persa. Attorno alle 20 era peraltro scoppiato un forte temporale e il cellulare della donna non era più raggiungibile. In accordo con il Bergrettung Südtirol, mentre i soccorritori dell’Alta Pusteria Si muovevano dal lago, una squadra del Soccorso alpino di Cortina e del Sagf partiva dal Rifugio Biella. Fortunatamente attorno all’una la donna è stata ritrovata illesa dalla squadra in salita sopra il lago e l’allarme è rientrato.